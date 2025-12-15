Koldo: «Zapatero se ha hecho muy millonario en Venezuela negociando con petróleo, oro y otros recursos»

La vinculación de José Luis Rodríguez Zapatero con el régimen de Nicolás Maduro siempre ha estado en el punto de mira. En los últimos días, el nombre del ex presidente socialista ha saltado a los titulares en el marco de la investigación por el rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra. En esta entrevista en OKDIARIO, Koldo García, ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos, revela los negocios de Zapatero en Venezuela.

PREGUNTA.- ¿Se ha hecho millonario Zapatero?

RESPUESTA.- Pues hombre, según tengo entendido, sí.

P.- ¿Muy millonario?

R.- Sí, sí, yo tengo entendido que sí.

P.- ¿Con negocios en Venezuela?

R.- Según tengo entendido, sí. Y así me lo decían personas que han estado allí.

P.- ¿Y cómo hacía el dinero?

R.- Desconozco cómo, pero lo que me han dicho es que tenía muchísimos negocios en Venezuela y los gestionaba… Yo supongo que serán todos negocios lícitos.

P.- ¿Con petróleo?

R.- Sí, me dijeron con petróleo y con recursos naturales.

P.- ¿Oro?

R.- Creo que sí, también.

P.- Y eso, ¿quién se lo comentaba? ¿Gente del Gobierno venezolano?

R.- Gente cercana al Gobierno de Venezuela, creo que anteriormente ocuparon algún cargo allí y se marcharon, pero sí que eran cercanos al Gobierno de Venezuela.