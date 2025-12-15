Koldo revela que Zapatero «ha hecho negocios con PDVSA colaborando en la exportación de petróleo»

Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos, revela en esta entrevista exclusiva en OKDIARIO los negocios de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela. El ex presidente del Gobierno ha saltado estos días a la actualidad informativa en el marco de la investigación sobre el presunto blanqueo de fondos en la aerolínea Plus Ultra. Ábalos, en conversación con este periódico, señaló directamente al dirigente socialista como responsable de las «presiones» recibidas para facilitar el rescate de 53 millones de la aerolínea vinculada al régimen venezolano.

García, asesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes, desvela en esta entrevista, realizada poco antes de su ingreso en prisión, los intereses de Zapatero en Venezuela y su estrecha relación con el Gobierno de Nicolás Maduro, especialmente a través de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). La petrolera estatal conforma el núcleo duro de los negocios del chavismo y ha sido señalada como epicentro de la corrupción de la dictadura venezolana.

PREGUNTA.- ¿Qué me dice de José Luis Rodríguez Zapatero?

RESPUESTA.- Ex presidente del Gobierno de España, un señor que se dedica a la representación pero, con todo el respeto que se merece un ex presidente, y me da igual de la opción política que sea, hay muchísimas cosas que no comparto.

P.- ¿Por ejemplo?

R.- Bueno, vive y deja vivir, ¿para qué vas a quedarte con todo si no lo vas a poder disfrutar? ¿Para qué quieres veinte coches si sólo utilizas uno por la mañana? Es una persona con la que no comparto, con la que no estoy de acuerdo…

P.- ¿Se ha hecho millonario Zapatero?

R.- Pues hombre, según tengo entendido, sí.

P.- ¿Muy millonario?

R.- Sí, sí, yo tengo entendido que sí.

P.- ¿Con negocios en Venezuela?

R.- Según tengo entendido, sí. Y así me lo decían personas que han estado allí.

P.- ¿Y cómo hacía el dinero?

R.- Desconozco cómo, pero lo que me han dicho es que tenía muchísimos negocios en Venezuela y los gestionaba… Yo supongo que serán todos negocios lícitos.

P.- ¿Con petróleo?

R.- Sí, me dijeron con petróleo y con recursos naturales.

P.- ¿Oro?

R.- Creo que sí, también.

P.- Y eso, ¿quién se lo comentaba? ¿Gente del Gobierno venezolano?

R.- Gente cercana al Gobierno de Venezuela, creo que anteriormente ocuparon algún cargo allí y se marcharon, pero sí que eran cercanos al Gobierno de Venezuela.

P.- ¿Y ha hecho Zapatero una fortuna fastuosa?

R.- Eso es lo que me dicen. También tiene muchas relaciones con empresarios de España, según tengo entendido se lleva muy bien con empresarios chinos… Es un hombre que se mueve muy bien y su estructura es amplia, muy amplia.

P.- ¿Ha hecho negocio Zapatero con PDVSA, la gran petrolera de Venezuela?

R.- Según me dijeron, sí.

P.- ¿Colabora en la exportación de petróleo de Venezuela a otros países?

R.- Según me dijeron, sí; cómo lo hace, lo desconozco.

P.- ¿Cobra del Gobierno venezolano?

R.- Ahí, yo creo… Opino que sí.