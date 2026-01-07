Madrid lleva meses conviviendo con un escenario de obras casi permanentes. Carreteras, túneles, accesos y líneas de Metro se han visto afectados por una batería de actuaciones que buscan modernizar una red de movilidad cada vez más exigida. A pie de calle, los madrileños han tenido que adaptarse a desvíos, cortes puntuales y cambios de frecuencia, pero detrás de ese impacto inmediato hay un objetivo mayor: transformar la forma en la que se mueve la ciudad durante las próximas décadas.

Algunas actuaciones han sido especialmente visibles, como las intervenciones en la A-5 o las afecciones a la Línea 6. Pero la más ambiciosa, por presupuesto, alcance y repercusión futura, está en la prolongación de la Línea 11 del Metro de Madrid. La obra avanza desde hace meses y ya acumula una inversión superior a los 670 millones de euros. Buena parte del presupuesto se ha destinado a trabajos previos esenciales para poner a punto la infraestructura, incluidos nuevos contratos aprobados recientemente por el Consejo de Gobierno. A este proceso se suman otros expedientes que afectan a señalización, accesibilidad y sistemas de protección. En total, millones de euros invertidos para preparar el terreno de lo que será uno de los proyectos subterráneos más relevantes de la capital. Pero la pieza central es el gran túnel que transformará la movilidad entre Plaza Elíptica y Conde de Casal, un corredor clave que permitirá conectar ambos puntos en menos tiempo y sin depender del tráfico en superficie.

Adiós a los atascos en Madrid: la gran obra que conectará dos barrios en minutos

La ampliación de la Línea 11 se articula en torno a un túnel de aproximadamente 6,6 kilómetros de longitud que ya se perfila como una de las grandes infraestructuras del Metro de Madrid. El coste previsto es de 518 millones de euros y su trazado incluirá cinco estaciones, dos de ellas completamente nuevas: Comillas y Madrid Río. Ambas avanzan a buen ritmo, con porcentajes de ejecución cercanos al 60%.

La ampliación no busca únicamente sumar kilómetros al Metro. Con este nuevo tramo, la Comunidad pretende aliviar el centro y ofrecer una ruta alternativa a quienes se desplazan cada día entre varios barrios sin intención de atravesar las estaciones más concurridas. Hoy, muchos usuarios se ven obligados a pasar por la Circular o a hacer combinaciones innecesarias para llegar al este o al sur de Madrid. El nuevo enlace pretende corregir justo eso: ordenar mejor los recorridos, reducir la presión sobre las líneas saturadas y acortar trayectos que, por la configuración actual de la red, resultan más largos de lo que deberían.

Los tiempos de viaje también se van a optimizar ya que habrán menos transbordos, conexiones más directas y una red que se adaptará mejor al crecimiento urbano. La previsión es que este tramo esté concluido en 2027, aunque forma parte de un plan de ampliación mucho más extenso que recorrerá 33 kilómetros y sumará 20 estaciones, uniendo Cuatro Vientos con Valdebebas.

Un proyecto que también reordena el espacio urbano

La obra subterránea es sólo una parte del proyecto. En superficie, la renovación del parque de Comillas forma otra pieza clave. La intervención abarca 34.675 metros cuadrados y contempla zonas deportivas, áreas infantiles y paseos con pérgolas. La Comunidad de Madrid ha insistido en que este rediseño responde a peticiones vecinales, con un enfoque que busca respetar la masa arbórea existente y minimizar el impacto durante las obras.

Este componente urbanístico demuestra que la prolongación de la Línea 11 no se limita a excavar y construir estaciones: pretende reequilibrar la relación entre los barrios afectados y mejorar la calidad de vida del entorno. La integración de los accesos y la recuperación de espacios públicos son elementos clave de este planteamiento.

La tuneladora que acelerará las obras: 15 metros al día

Otro de los hitos del proyecto es la incorporación de Mayrit, la tuneladora que asumirá el tramo central del túnel. Su llegada desde Schwanau (Alemania) ya fue una noticia en sí misma: más de 2.000 kilómetros de traslado para una máquina que, por sus dimensiones, ha requerido una logística compleja. Su montaje se completará durante los próximos meses y comenzará a trabajar en marzo de 2026.

La incorporación de Mayrit va a suponer un antes y un después en el avance de la ampliación. Hasta ahora, buena parte del trabajo dependía de métodos mucho más lentos, con progresos mensuales muy modestos. Con la tuneladora ya montada, el ritmo será otro: podrá avanzar varios metros cada día y mantener esa cadencia de forma estable gracias a un sistema de trabajo dividido en turnos continuos. Sólo habrá paradas puntuales para revisar o sustituir piezas después de recorrer tramos largos, algo que suele ocurrir alrededor de cada kilómetro de excavación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Comunidad de Madrid (@comunidadmadrid)

Cuando esté en funcionamiento, la prolongación de la Línea 11 será una vía alternativa para quienes hoy dependen de los atascos de superficie o de itinerarios en Metro menos directos. Reducirá tiempos, mejorará los enlaces entre barrios y descargará líneas históricamente saturadas. Lo que ahora es una obra compleja y prolongada en el tiempo se convertirá, en pocos años, en una pieza estratégica para entender la nueva movilidad madrileña.