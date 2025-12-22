Los Berrocales, el nuevo barrio de Madrid, abrirá este lunes 22 de diciembre a todos los ciudadanos tras 20 años de burocracia y más de 5.000 millones de euros invertidos. En los próximos años en Berrocales se edificarán un total de 22.285 viviendas en cuatro etapas, de las cuales, más del 50% tendrán algún tipo de protección pública.

Según ha podido saber OKDIARIO, con la firma del acta de recepción de la primera fase de la urbanización por parte del director general del Espacio Público, Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid, José Luis Infanzón Priore, el nuevo barrio de Berrocales se inaugurará este mismo lunes tras dos décadas de ‘secuestro’ burocrático.

Para levantar todos los inmuebles de la zona, la construcción se dividirá en cuatro etapas. En la actualidad se están construyendo 1.253 viviendas y en total, la primera fase contará con 1.776 hogares, de los cuales 1.143 serán viviendas libres y 633 viviendas protegidas. En esta fase, además, está prevista la construcción de un Mercadona, que dará servicio a los primeros vecinos.

Precisamente será el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien inaugure el nuevo barrio y reciba a los primeros vecinos durante un acto que se celebrará en el primer trimestre de 2026. A lo largo del año se prevé la recepción completa de la primera etapa, que se realizará en tres fases, con un intervalo de 6 meses entre cada una de ellas. En total, en la primera etapa finalizará con 4.505 viviendas.

En el primer tramo también se incluirán diez parcelas del plan SUMA del Ayuntamiento de Madrid que serán destinadas a alquiler protegido y que por ahora están tramitando sus licencias de obras. Se prevé que durante 2026 se inicien las obras de 682 viviendas, lo que permitirá poner en el mercado vivienda en régimen de alquiler protegido para los vecinos de Madrid.

Más de 12.000 millones para el PIB

El nuevo barrio de Madrid contará con numerosos servicios y un diseño que califican como innovador ya que combinará diferentes usos residenciales, terciarios e industriales, con equipamientos públicos y privados y una amplia red de zonas verdes y carriles bici.

Sin embargo, uno de los puntos fundamentales, más allá de la generación de viviendas en un contexto más necesario que nunca para la capital, es que Berrocales tendrá un impacto más que significativo en la economía madrileña.

En una primera fase, la urbanización generará 258 millones de euros en el PIB y alrededor de 2.900 empleos, además de la edificación, que aportará 4.587 millones de euros y 53.308 trabajos.

La fase de explotación se iniciará en 2026 y, tras un crecimiento gradual, alcanzará en 2045 su mayor efecto, elevando el total acumulado a 7.325 millones de euros en el PIB y 105.170 empleos. En total, el proyecto a lo largo de toda su vida contribuirá al PIB madrileño en 12.170 millones de euros, que se traducen en la creación de 161.387 empleos acumulados.

A partir de este lunes 22 de diciembre, las calles, parques y el resto del área se abrirán a todos los ciudadanos, que podrán libremente circular por ellos. El recinto está situado en el kilómetro 10 de la A-3 y contará con una futura estación de metro en la línea 9 compartida con Ahijones.