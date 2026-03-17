El CTA tritura a De Burgos Bengoetxea por su error: «La falta existe y la decisión del árbitro es errónea»

Neverazo a la vista. Es lo que le espera a Ricardo de Burgos Bengoetxea después del gol del Mallorca que no anuló ante el Espanyol. El colegiado se negó reiteradamente a pitar falta de Samu Costa sobre Urko González, incluso tras ser llamado desde el VAR. Alegó que no veía claro un contacto que era más que evidente, puesto que el jugador bermellón le propina una patada al perico en el pie, en lugar de chutar el balón. El Comité Técnico de Árbitros, en su programa de análisis semanal, Tiempo de revisión, reconoce el fallo del vasco.

El análisis de la jugada por parte del CTA es claro, con rapapolvo a De Burgos Bengoetxea: «Se debería decretar falta en ataque. El árbitro decide mantener el gol. La falta existe y es una acción que debería ir acompañada de tarjeta amarilla. La decisión final del árbitro es errónea y el tanto debió anularse».

Lo que hizo De Burgos en Son Moix fue incomprensible. Pese a que se produce una falta clarísima previa al tanto y que estaba a un metro, no la pitó. Aunque más grave fue que, después de tres minutos de revisión en el monitor, mantuvo su decisión de dar el gol. Samu Costa buscaba hueco para disparar. Entonces, Urko González le gana la posición y pisa el balón, en lo que es una clara muestra de que recupera para el Espanyol la posesión del balón. En ese momento, el jugador del Mallorca tenía el pie cargado para pegarle, pero termina impactando en el pie de Urko.

📺 Tras acudir al VAR, De Burgos Bengoetxea no considera punible la acción de Samu Costa sobre Urko González y da validez al gol del RCD Mallorca. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/dkDuLP7HiP — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) March 15, 2026

Entonces, con los dos tendidos sobre el césped, llega Pablo Torre, aprovecha el balón muerto para disparar y, tras un rebote, pone el 1-1. El tanto sirvió para que el Mallorca empatara un partido en el que ya estaba con superioridad en el marcador, después de que Burgos Bengoetxea tuviese que ir al VAR para expulsar al delantero Charles Pickel.

De Burgos Bengoetxea se mantuvo en su decisión de señalar gol. Algo que pasa pocas veces, la de llevar la contraria al árbitro de VAR, pero que en el caso del vasco no es la primera vez en la que mantiene su criterio inicial. Unas veces en un acto de personalidad y llevando razón, aunque en este caso el patinazo es tremendo. No se entiende que, tras un golpe claro de Samu Costa a Urko, en el que el bermellón no llega a tocar un balón que está ya en posesión del Espanyol, no indique falta.

Alegó que no veía claro el contacto y que todo podía ser fruto de «la inercia» de la jugada. Pero su explicación a los colegiados que se encontraban en la sala VOR no es suficiente para un CTA que lo tiene claro: fue falta y debió anular el gol.

El CTA carga contra De Burgos Bengoetxea

Además de sentenciar a De Bugos Bengoetxea, en el Tiempo de revisión, se han analizado la expulsión de Abqar por el pellizco a Sorloth en los genitales, dejando claro que es un acierto del VAR y que era imposible que el árbitro lo percibiera en directo. Consideran que va contra la regla 12, en la que se señala que «emplear lenguaje o actuar de modo ofensivo o humillante» debe sancionarse con roja.

También se explica el segundo penalti señalado en contra del Sevilla en el Camp Nou, por mano de Carmona. En este caso, no se valora que sea una mano apoyada o camino hacia el punto de apoyo, puesto que es posterior al apoyarse. La jugada sigue y el CTA considera que la acción está bien rearbitrada puesto que «el brazo está en posición antinatural y ocupar un espacio indebido».