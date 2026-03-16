Las grietas del CTA con el VAR: el desastre de De Burgos Bengoetxea se explica por el miedo a la nevera

El error de De Burgos Bengoetxea en el Mallorca – Espanyol, posiblemente el fallo arbitral más grave en lo que va de temporada, pone de manifiesto el problema de protocolo que tiene el Comité Técnico de Árbitros (CTA) con el VAR. Este año, establecieron un castigo: si a un colegiado desde el VAR le intervienen dos veces, le sancionan. Y el caso de De Burgos Bengoechea en Son Moix dejó de forma clara que el protocolo tiene grietas.

El árbitro vasco, famoso últimamente por llorar en la rueda de prensa previa a la última final de Copa del Rey, se negó a corregir su decisión inicial en la jugada polémica del Mallorca – Espanyol, en la que dio validez a un gol a favor del Mallorca pese a que se produzco una falta clarísima previa al tanto bermellón. A pesar de que estaba a un metro, no vio la falta, pero lo más llamativo fue cuando le llamó el VAR.

Desde la sala del videoarbitraje, avisaron a De Burgos Bengoetxea para que fuera a corregir su decisión, pero el colegiado vasco se negó. A pesar de que se ve claramente cómo Samu Costa, del Mallorca, dio una patada a Urko, del Espanyol, el árbitro mantuvo la decisión inicial que había dado en un primer lugar: gol a favor del Mallorca.

La inexplicable decisión de De Burgos Bengoetxea, que ha provocado una indignación total en el Espanyol, pero también en general en el fútbol español, ha puesto de manifiesto cómo el protocolo establecido por el CTA puede hacer aguas. Y es que los colegiados saben que si desde el VAR les corrigen dos veces, van a la nevera. De Burgos ya había sido corregido unos minutos antes en una acción de tarjeta roja, por lo que esa era la segunda acción en la que desde el VAR le corregían… si cambiaba su decisión. No lo hizo y así no le cuenta como error.

Este año, y tal y como desveló el periodista Isaac Fouto en la Cadena COPE, si a un árbitro el VAR le interviene dos veces en un partido, a ese árbitro le sancionan, lo que en el fútbol se llama meter en la nevera. De Burgos Bengoetxea, uno de los árbitros preferidos por el CTA, evitó ser corregido dos veces por el VAR en la práctica (aunque sí en la teoría, porque le llamaron para eso) al no cambiar su decisión.