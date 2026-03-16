El Espanyol carga contra de Burgos Bengoetxea y el CTA: «Muchas tomas, poca lupa»

El RCD Mallorca se llevó la victoria por 2-1 ante el RCD Espanyol en un partido intenso disputado en Son Moix, correspondiente a la jornada 28 de LaLiga. El equipo balear logró remontar en la segunda parte y dejó al conjunto catalán sin puntos tras un encuentro marcado por la polémica arbitral y una expulsión. ￼

El Espanyol comenzó el partido con orden y aprovechó una de sus primeras ocasiones para adelantarse en el marcador. En el minuto 36, Charles Pickel culminó una rápida jugada ofensiva y puso el 0-1 para el conjunto blanquiazul, que supo resistir durante buena parte de la primera mitad ante el dominio del Mallorca. ￼

El partido cambió en la segunda mitad. En el minuto 54, Pickel fue expulsado tras una dura entrada revisada por el VAR, lo que dejó al Espanyol con diez jugadores y permitió al Mallorca ganar protagonismo en ataque.

La superioridad numérica dio resultado para el conjunto balear. En el minuto 65, Pablo Torre marcó el gol del empate con un disparo desde la frontal que desvió ligeramente un rival y sorprendió al portero visitante. Instantes después entraría el VAR por una acción en la que Samu Costa, previo al tiro de Pablo Torre, tras intentar tirar a portería, golpeó a Urko González. Tras la revisión del árbitro de Burgos Bengoetxea, se concedió el gol.

Acción que el Espanyol no ha dudado en publicar en X, justo con la toma del video donde se puede apreciar un contacto claro entre los jugadores. «Muchas tomas, poca lupa», así es como han expresado su descontento con las imágenes puestas para la valoración de la acción y de cómo se tendría que haber ampliado la imagen en el momento del impacto.

Con el partido abierto y el Mallorca volcado en ataque, el gol decisivo llegó en los últimos minutos. En el minuto 88, Samu Costa aprovechó un buen pase de Omar Mascarell para marcar el 2-1 y completar la remontada del equipo local. El encuentro también estuvo rodeado de polémica por varias decisiones arbitrales, especialmente en la jugada previa al gol del empate, que provocó protestas del banquillo del Espanyol.

Con este resultado, el Mallorca suma tres puntos importantes en su lucha por alejarse de la zona baja de la clasificación, mientras que el Espanyol prolonga su mala racha de resultados en este 2026. Sin embargo, en esta ocasión fue perjudicado por la toma de decisiones en el CTA a la hora de juzgar una jugada que le costó puntos al conjunto perico.