Carlos Sainz, desolado tras su accidente en Mónaco: «Hemos sido víctimas de las locuras de los demás»

Carlos Sainz acabó muy quemado el Gran Premio de Mónaco. El madrileño se quedó con la miel en los labios de puntuar, pero fue víctima de un toque en la curva de Loews quedando apeado definitivamente de la carrera. El piloto se mostró muy crítico con los pilotos que intentan adelantar en la curva más lenta de toda la Fórmula 1.

«No sé cómo todavía hay gente que se tienta ahí a jugarse la vida por dentro en Loews. Yo creo que más que mirar la licencia (quitar puntos) hay que hacérselo mirar, porque con tanta experiencia en Mónaco, con tantas salidas como hemos hecho en este circuito y sabiendo que siempre en la curva 6 se hace atasco y todos tenemos casi que parar el coche para no llevarnos puestos al que tenemos delante», añadió Sainz.

El madrileño estaba en los puntos en el momento del accidente y estaba tremendamente frustrado. «Pero bueno, nada que podamos hacer ya. Hemos hecho una carrera muy sólida, íbamos a puntuar, que era lo complicado de hoy. Habíamos enseñado el ritmo que teníamos este fin de semana en esas 15 vueltas antes de la parada, que ha sido muy bueno, y en combinación con una buena estrategia de equipo, creo que íbamos a conseguir 2-4 puntos, también con Alex, que hubiese sido muy bueno para nosotros. Pero al final siendo víctima de errores de los demás y de locuras de los demás, pues nos vamos a casa sin nada», explicó.

Además, Sainz buscó culpables a su accidente, señalando a un George Russell que deliberadamente hizo tapón provocando ese atasco en la curva de su accidente. «Eso me dicen ahora, que puede ser que Russell esté haciendo alguna cosa rara. Pero todos sabemos, incluso en las salidas normales, que en esa curva hay que prácticamente tirar de embrague para que no se te cale y te puedes llevar a uno o a dos. Por eso me sorprende tanto que haya gente que todavía no sepa que eso te puede pasar y te lleve puesto. Pero bueno, insisto, ya no merece la pena comentarlo más, hubiésemos puntuado, que es lo importante», aseveró.

🗣️ Carlos Sainz: «Sabía que después de trabajar para el equipo, me iba a tocar apretar. Hemos pagado caro el error de otros»#MonacoDAZNF1 🇲🇨 pic.twitter.com/HUFSUp0UwW — DAZN España (@DAZN_ES) June 7, 2026

Para concluir, el piloto de Williams quiso poner en valor su temporada. «Llevo haciendo un año muy, muy bueno, con muy buenas clasificaciones, muy buenos esfuerzos y el ritmo de carrera era muy, muy bueno y hay que seguir así porque los resultados seguirán llegando», zanjó Carlos Sainz.