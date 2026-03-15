Para llorar con De Burgos Bengoetxea: su error incomprensible en el Mallorca-Espanyol que le vuelve a dejar en evidencia

Los árbitros españoles vuelven a estar bajo la lupa. No hay jornada en la que no quede uno señalado por una decisión incomprensible, pero lo que ha pasado este domingo en el Mallorca-Espanyol es de esos errores que marcan la carrera de un colegiado. Incomprensible lo que ha hecho Ricardo de Burgos Bengoetxea en Son Moix, para dar validez a un gol del conjunto local. Pese a que se produce una falta clarísima previa al tanto y que estaba a un metro, no la pitó. Lo verdaderamente grave pasó cuando le llamaron desde el VAR y mantuvo su decisión de dar el gol.

Todo sucedió cuando Samu Costa buscaba hueco para disparar. Entonces, Urko González le gana la posición y pisa el balón, en lo que es una clara muestra de que recupera para su equipo, el Espanyol, la posesión del balón. En ese momento, el jugador del Mallorca tenía el pie cargado para pegarle pero termina impactando en el pie de Urko. La prueba de ello es que el balón ni se mueve de donde está.

Entonces, con los dos tendidos sobre el césped, llega Pablo Torre, aprovecha el balón muerto para disparar y, tras un rebote, pone el 1-1. El tanto sirvió para que el Mallorca empatara un partido en el que ya estaba con superioridad en el marcador, después de que Burgos Bengoetxea tuviese que ir al VAR para expulsar al delantero Charles Pickel.

📺 Tras acudir al VAR, De Burgos Bengoetxea no considera punible la acción de Samu Costa sobre Urko González y da validez al gol del RCD Mallorca. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/dkDuLP7HiP — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) March 15, 2026

En esta ocasión, el VAR vuelve a llamarle. Consideran que tenía que acudir a revisar la jugada al monitor, al entender que hay falta de Samu Costa sobre Urko. Una acción que es clarísima. No se entiende que De Burgos no la vea en directo estando a un metro de la acción. Pero lo que sí que es incomprensible es que tras una revisión de casi tres minutos, no la señale.

De Burgos Bengoetxea se mantuvo en su decisión de señalar gol. Algo que pasa pocas veces, la de llevar la contraria al árbitro de VAR, pero que en el caso del vasco no es la primera vez en la que mantiene su criterio inicial. Unas veces en un acto de personalidad y llevando razón, aunque en este caso el patinazo es tremendo. No se entiende que, tras un golpe claro de Samu Costa a Urko, en el que el bermellón no llega a tocar un balón que está ya en posesión del Espanyol, no indique falta.