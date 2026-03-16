El árbitro que no expulsó a Prestianni por insultos racistas a Vinicius pitará el Barça-Newcastle

La UEFA ya ha dado a conocer al árbitro de la vuelta de octavos de Champions entre el FC Barcelona y el Newcastle. Después del empate de los de Hansi Flick en el último minuto en Inglaterra, el conjunto azulgrana necesita ganar sí o sí para pasar de ronda. Sin embargo, el escándalo ha llegado antes de que empiece el partido con la designación de François Letexier como el encargado de dirigir el partido.

El colegiado francés fue el centro de muchas críticas después del episodio racista que se vivió en la ida de los play offs entre Benfica y Real Madrid. Letexier fue el árbitro que no expulsó a Prestianni después de los insultos a Vinicius en el que llamó mono. A pesar de que el brasileño lo denunció en el césped y se activase el protocolo antiracista, el partido continuó con total normalidad y el jugador argentino no fue castigado con la roja directa.

Unos hechos que condenó toda Europa, incluido un Vinicius incrédulo por el hecho de que el galo mirase hacia otro lado. La UEFA terminó reconociendo el grave error de Letexier y Prestianni fue sancionado sin poder jugar el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu. Aun así, en lo que respecta a las veces que ha arbitrado al Barcelona, Letexier siempre ha sido un amuleto de la suerte para el Barcelona.

Pleno de victorias del Barcelona con el árbitro Letexier

Dos victorias en los dos únicos partidos en los que ha ejercido de colegiado. La primera fue ante el Borussia Dortmund en la liguilla que acabó con un apurado 2-3 para los culés. Letexier pitó un penalti a favor de los alemanes por una acción de Pau Cubarsí que supuso el empate, aunque más tarde Lewandowski y Pedri remontaron el partido. La segunda fue ante el Benfica, también en la misma fase, en marzo de 2025. Letexier estuvo en el Camp Nou y el resultado fue un 1-0 a favor del Barcelona gracias al tanto del delantero polaco.

Esta vez, el árbitro francés hará su tercera visita a los azulgranas con la necesidad de ganar y clasificarse a los cuartos de final. Un colegiado que estuvo envuelto por el polémico caso racista contra Vinicius y que tomará las decisiones en el duelo crucial del Barcelona de seguir vivos en la Champions.