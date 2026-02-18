Vinicius machaca a Prestianni y al árbitro Letexier: «Los racistas son, ante todo, cobardes»

Vinicius condenó duramente los insultos racistas recibidos por parte de Gianluca Prestianni y el pasotismo del árbitro François Letexier en el Benfica-Real Madrid. A través de un largo mensaje publicado en sus redes sociales minutos después del final del partido, con victoria por 0-1 para los blancos, el brasileño clamó por el racismo sufrido en el estadio Da Luz, además de un lanzamiento de mecheros y todo tipo de objetos que, a su juicio, estuvo mal gestionado por parte del trencilla francés.

«Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son», comienza Vinicius, acusando a Prestianni que, según Kylian Mbappé, le llamó «mono» hasta en cinco ocasiones. En ese punto del mensaje, pasa a condenar la forma de proceder de Letexier.

«Pero tienen, a su lado, la protección de otros que, en teoría, tienen la obligación de castigar», afirmó. «Nada de lo que ha pasado hoy es nuevo en mi vida ni en la de mi familia. Me sacaron una tarjeta amarilla por celebrar un gol. Sigo sin entender por qué. Por otro lado, fue un protocolo mal ejecutado que no sirvió para nada», añadió, fulminando al árbitro por su actuación.

Vinicius, que marcó el único gol del partido, aparcó a un lado el triunfo para destacar otro episodio lamentable de racismo, esta vez por parte de un jugador del equipo rival: «No me gusta aparecer en situaciones como esta, más aún después de una gran victoria y cuando los titulares tienen que ser sobre el Real Madrid, pero es necesario».

Mbappé da la cara por Vinicius

Mbappé salió a la zona mixta del estadio da Luz y fue muy duro con Prestianni después de que, supuestamente, el jugador del Benfica propinase un insulto racista contra Vinicius. «Tenemos que dar ejemplo a todos los que nos miran. Esto es la Champions. Yo de niño soñaba con jugar esta competición y hay cosas que no podemos aceptar. No quiero generalizar, porque no es algo que pase siempre. En Portugal siempre me han tratado muy bien, pero cuando una persona se comporta así, hay que señalarlo».

«Después nos pitaron a Vinicius y a mí, pero no tengo nada contra el Benfica ni contra su entrenador, que es uno de los mejores de la historia. Lo que sí digo es que no podemos permitir que un jugador haga algo así en la mejor competición de Europa. La UEFA intenta actuar en estos casos, y este es grave, así que debe intervenir», añadió.

Además, continuó con su enfado: «¿Habéis visto su cara? Yo puedo entender a la gente que está en el estadio. No soy perfecto y nunca lo seré, pero este tipo de cosas no se pueden dejar pasar. Es un jugador joven y precisamente por eso es aún más preocupante. Son comportamientos que no pueden normalizarse».