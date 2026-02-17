Mbappé exige la expulsión de Prestianni de la Champions: «Llamo cinco veces ‘mono’ a Vinicius»

Mbappé salió a la zona mixta del estadio da Luz y fue muy duro con Gianluca Prestianni después de que, supuestamente, el jugador del Benfica propinase un insulto racista contra Vinicius. «Tenemos que dar ejemplo a todos los que nos miran. Esto es la Champions. Yo de niño soñaba con jugar esta competición y hay cosas que no podemos aceptar. No quiero generalizar, porque no es algo que pase siempre. En Portugal siempre me han tratado muy bien, pero cuando una persona se comporta así hay que señalarlo», aseguró el francés.
«Después nos pitaron a Vinicius y a mí, pero no tengo nada contra el Benfica ni contra su entrenador, que es uno de los mejores de la historia. Lo que sí digo es que no podemos permitir que un jugador haga algo así en la mejor competición de Europa. La UEFA intenta actuar en estos casos, y este es grave, así que debe intervenir», añadió.
BAILA @vinijr and please never stop.
They will never tell us what we have to do or not. ✊🏽
— Kylian Mbappé (@KMbappe) February 17, 2026
Además, continuó con su enfado: «¿Habéis visto su cara? Yo puedo entender a la gente que está en el estadio. No soy perfecto y nunca lo seré, pero este tipo de cosas no se pueden dejar pasar. Es un jugador joven y precisamente por eso es aún más preocupante. Son comportamientos que no pueden normalizarse. Llamó hasta en cinco ocasiones ‘mono’ a Vinicius, es algo que no se puede permitir y un mal ejemplo para todo el mundo», aseveró.
Mbappé, de hecho, admitió que podrían haber dejado el campo en el minuto 50. «Hoy el partido no es lo más importante. Hay algo mucho más importante que el fútbol. Le he preguntado a Vinicius qué quería hacer y le he dicho que cualquier decisión que tomara la apoyaríamos como equipo. Ya lo dije antes del partido contra el Mónaco: estamos todos con Vini. El resultado me da igual», finalizó.