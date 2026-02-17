Arbeloa: «El mundo del fútbol se merece que Prestianni diga lo que le ha dicho a Vinicius»

Álvaro Arbeloa atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid ante el Benfica en la ida del playoff de la Champions. Vinicius hizo el gol de la victoria madridista en la segunda mitad y, después, fue víctima de un supuesto insulto racista, lo que detuvo el encuentro durante 10 minutos y provocó que los madridista se retiraran del terreno de juego.

«Vinicius está bien, tranquilo y es algo que no le gusta a nadie. Hay que preguntar al jugador del Benfica lo que ha dicho. Es algo que hay que erradicar del fútbol y los propios futbolistas son los que tienen que poner fin a esto», aseguró el entrenador del Real Madrid. «Mourinho quería que se reanudase el partido cuanto antes y no hemos hablando nada más», añadió.

«Todos en el mundo del fútbol merecemos que el jugador del Benfica diga lo que le ha dicho. La tolerancia con el racismo debe ser absoluta y no lo podemos permitir», dejó claro. «Hubiésemos hecho lo que hubiese dicho Vinicius», explicó al ser cuestionado que qué sucedió en esos 10 minutos.

«Cuando sepa lo qure ha pasado y lo que ha dicho no lo va a volver a permitir. Tolerancia cero con esto», aseguró sobre las palabras de Mourinho, que dijo que Vinicius no pudo provocar a 60.000 espectadores.

«Lo triste es que no es la primera vez. No sólo es un jugador espectacular, tambiçen es una gran persona. En cuanto le conoces te das cuenta de lo buena persona que es. Ha tenido que luchar contras estas situaciones muchas veces. Siempre vamos a estar a su lado», comentó.

Sobre el partido, comentó lo siguiente: «Lo primero que quiero de mi equipo es que sea sólido, serio y creo que hemos jugado muy bien. Merecimos más goles, pero bueno este es el camino que queremos seguir. El partido de Tchouámeni ha sido espectacular y está ayudándonos mucho».

«Yo me creo lo que me ha dicho Vinicius. No creo que se haya inventado algo así y nunca pondría en duda sus palabras», explicó al ser cuestionado si le ha llamado «mono».

«Mbappé ha estado parado muchos días y las molestias en la rodilla no le han dejado. Es el mejor jugador del mundo al 80 o 90 por ciento y encantado de que esté con nosotros y le espero para el Sadar», comentó.

Sobre la vuelta, fue claro: «No cometeré el error de dar por muerto a un equipo de Mourinho. No vamos a poder salir relajados. El Bernabéu va a esperar al Benfica y será un valor muy importante, pero si queremos eliminarle deberemos hacer un gran partido».