Así es el protocolo antirracista que aplicó Letexier: la sanción que le puede caer a Prestianni con Vinicius

Vinicius pidió al árbitro François Letexier activar el protocolo antirracista en el fútbol durante el Benfica – Real Madrid de Champions. Justo después del gol del brasileño, que era el 0-1 del equipo blanco (que viste de azul en Lisboa), Vinicius denunció un insulto racista por parte de Prestianni, jugador del Benfica. «Me ha dicho mono», se pudo leer en los labios de Vinicius.

El partido estuvo parado varios minutos en la segunda parte por este motivo, con un lío monumental tras el gol de Vinicius. En lo que a este caso racista se refiere, el jugador del Real Madrid se dirigió al árbitro para decirle que le había dicho insultos racistas. El colegiado Letexier hizo el gesto con el que se denuncian estos comportamientos racistas en un partido: hacer una ‘X’, es decir, cruzar los brazos. Este es el inicio del protocolo antirracista que en este caso se activó por los insultos de un futbolista del Benfica a Vinicius.

Prestianni se tapó la boca para insultar a Vinicius y el futbolista del Real Madrid se fue rápidamente corriendo a por el árbitro a avisarle que había sido insultado. «Me ha dicho mono», se pudo leer en los labios del jugador brasileño. Tras ello, el árbitro mandó a los jugadores a los banquillos y el partido se paró durante casi diez minutos por este motivo.

Vinicius se quedó en el banquillo sentado esperando a una decisión arbitral, que tampoco pudo darse porque en las imágenes no se pudo comprobar el insulto racista de Prestianni a Vinicius, ya que el jugador del Benfica se tapó la boca. El jugador del Real Madrid habló con Mourinho de forma tranquila, así como, evidentemente, con su entrenador, Álvaro Arbeloa.

Cuál es el protocolo antirracista

El gesto del árbitro fue claro. Existe un protocolo por el cual el árbitro puede parar un encuentro (como sucedió en este Benfica – Real Madrid) y lo hace con un gesto específico del colegiado. En este caso, la señal contra el racismo es la de hacer una ‘X’, es decir, cruzar los brazos. Y, tras ello, avisar por megafonía del estadio, pero en este caso -y ahí es la diferencia con otros casos- es que es un futbolista el que insulta de forma racista, no los aficionados.

Eso es lo que hizo el árbitro François Letexier en cuanto Vinicius le explicó que le había insultado. La sanción deportiva puede llegar a ser de diez partidos, en este caso para Prestianni, pero para ello tiene que ser demostrable que existe el insulto racista. Y el jugador del Benfica se tapó la cara y ni por la revisión de VAR se pudo comprobar el insulto. El jugador del Benfica siguió jugando el encuentro de Champions una vez que se reanudó tras diez minutos parado por este caso de racismo contra Vinicius en Lisboa.