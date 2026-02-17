Es el gol de la Champions: Vinicius adelanta al Real Madrid a lo grande antes del lío

Vinicius marcó el gol de la Champions League… antes del gran lío. El brasileño hizo el 0-1 con un gran disparo a toda la escuadra con el que adelantó al Real Madrid. Luego, todo saltó por los aires en el partido del play off contra el Benfica debido al lanzamiento de objetos por parte de un sector del estadio Da Luz y el presunto insulto racista del jugador argentino Gianluca Prestianni al ‘7’ madridista.

Definiendo la jugada en lo futbolístico, Kylian Mbappé se la pasó a Vinicius en la izquierda y éste, tras burlar a dos defensas, no se lo pensó y la clavó en toda la escuadra de la portería de Trubin. El brasileño se marchó a celebrarlo al córner con un baile y se armó el jaleo. Varios aficionados lanzaron mecheros al césped con la intención de impactar al jugador y luego fue el propio delantero quien acusó a Presttiani por un acto racista.

Tira la diagonal.

Encara a su par.

La pone en la escuadra. QUÉ GOL DE VINICIUS JR ✨.

El encuentro se detuvo más de 10 minutos tras el gol y, al principio de la pausa, François Letexier, incomprensiblemente, sacó tarjeta amarilla ¡a Vinicius! El lío fue monumental y llegó después de que el Real Madrid se pusiera por delante en la eliminatoria. El brasileño consiguió abrir la lata en el 50′ después de que el equipo blanco dominase el duelo desde los minutos finales de la primera parte, en los que pudo hacer varios goles.