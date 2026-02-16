Horario del Benfica – Real Madrid: cuándo se juega y dónde ver por TV en directo el partido de los playoffs de la Champions League

Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver por televisión el Benfica - Real Madrid de la Champions League Este Benfica - Real Madrid es de la ida de los playoffs de la Champions League y se jugará en el Estadio da Luz El Real Madrid perdió la última vez que visitó este estadio hace unas semanas por 4-2

El Benfica y el Real Madrid vuelven a verse las caras, otra vez en el Estadio da Luz, después de que los lisboetas se clasificaran en la última jornada con aquel 4-2 que hizo mucho daño a los de Chamartín, ya que también ese resultado les dejó fuera de los octavos de final. Ahora la situación es bien diferente y ya no hay margen de error, aunque todo se resolverá la próxima semana en el Santiago Bernabéu. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este choque de la Champions League.

Horario del Benfica – Real Madrid: cuándo es el partido de la Champions League

El Real Madrid viaja a Portugal para enfrentarse al Benfica en este partido que corresponde a la ida de los playoffs de la Champions League. El conjunto blanco tenía todo de cara para meterse en los octavos de final de la máxima competición continental, pero ese 4-2 que sufrieron en la última fecha en Lisboa hizo que bajasen varias posiciones y al final tuviera que acudir a esta ronda extra. Además, el sorteo quiso que se volviesen a ver las caras contra el equipo de José Mourinho, por lo que los de Álvaro Arbeloa tienen una nueva oportunidad para tomarse la revancha.

A qué hora es el partido de la Champions League Benfica – Real Madrid

La UEFA ha programado este vibrante Benfica – Real Madrid que corresponde a la ida de los playoffs de la Champions League para este martes 17 de febrero. El organismo que controla el fútbol europeo ha fijado el inicio de este apasionante choque entre lisboetas y los de Concha Espina en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que no haya incidentes en la previa entre los aficionados para que el balón pueda rodar de manera puntual en el Estadio da Luz.

Dónde y cómo ver gratis el Benfica vs Real Madrid en directo por TV online y en vivo

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos de la máxima competición continental fue Movistar+. Este Benfica – Real Madrid de la ida de los playoffs de la Champions League se podrá ver por televisión en directo a través del Movistar Liga de Campeones. Hay que destacar que esta plataforma es de pago y habrá que tener contratado este operador para poder ver todo lo que ocurra en este choque vibrante que se vivirá en el Estadio da Luz.

Todos los seguidores del conjunto madridista y los amantes de las diferentes competiciones continentales en general deben saber que podrán ver en directo en streaming y en vivo online este Benfica – Real Madrid correspondiente a la ida de los playoffs de la Champions League mediante la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también pondrán a disposición de todos sus clientes su página web para que puedan acceder con un ordenador y ver todo lo que ocurra en el Estadio da Luz.

Además, en la web de DIARIO MADRIDISTA vas a encontrar la mejor información previa de este choque de la ida de los playoffs de la Champions League y narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Benfica – Real Madrid desde una hora y media antes del inicio. También publicaremos la crónica y las reacciones importantes que se produzcan en el Estadio da Luz. Nuestros lectores deben saber que también tienen la posibilidad de seguir la emocionante narración de Antonio Esteva de todo lo que pase en el Estadio da Luz en el canal de Youtube de OKDIARIO.

Dónde escuchar por radio en directo el Benfica – Real Madrid

Por otro lado, todos los hinchas del cuadro merengue que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este Benfica – Real Madrid de la ida de los playoffs de la Champions League deben saber que podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca conectarán con el Estadio da Luz para contar el minuto a minuto.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Benfica – Real Madrid

El Estadio da Luz, situado en la ciudad de Lisboa, será el escenario donde se dispute este emocionante Benfica – Real Madrid correspondiente a la ida de los playoffs de la Champions League. Este campo se inauguró en 2003 y tiene capacidad para recibir a más de 68.000 aficionados, por lo que se espera un ambientazo en este recinto deportivo mítico del fútbol europeo en el que el cuadro blanco consiguió coronarse al conseguir la mítica y ansiada Décima.

La UEFA ha designado al árbitro francés François Letexier para que dirija este Benfica – Real Madrid de la ida de los playoffs de la Champions League. Su compatriota Jérome Brisard estará controlando todo el VAR, por lo que revisará todas las jugadas polémicas que se produzcan sobre el terreno de juego para, si es necesario, avisar a su compañero y decirle que vaya a analizar la acción en cuestión al monitor que estará localizado en la banda del Estadio da Luz.