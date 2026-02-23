Champions: Real Madrid-Benfica

La UEFA sanciona con un partido a Prestianni y no jugará en el Bernabéu

La UEFA sanciona con un partido a Prestianni tras su presunto insulto racista y no jugará en el Santiago Bernabéu el próximo miércoles

El organismo continental continúa con la investigación para analizar lo ocurrido en Da Luz

Prestianni
Prestianni y Vinicius discutiendo en el Benfica-Real Madrid. (Getty)

La UEFA ha tomado la decisión de sancionar con un partido provisionalmente Gianluca Prestianni tras su presunto insulto racista a Vinicius Junior en el partido de ida del playoff de la Champions que se celebró el pasado martes en Da Luz. Por lo tanto, el argentino no podrá ir convocado y no estará este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu. Además, el organisno continental asegura que el futbolista «sería elegible, por la presunta infracción del artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA, en relación con un comportamiento discriminatorio».

Noticia en desarrollo…

