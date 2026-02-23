La UEFA sanciona con un partido a Prestianni y no jugará en el Bernabéu

La UEFA ha tomado la decisión de sancionar con un partido provisionalmente Gianluca Prestianni tras su presunto insulto racista a Vinicius Junior en el partido de ida del playoff de la Champions que se celebró el pasado martes en Da Luz. Por lo tanto, el argentino no podrá ir convocado y no estará este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu. Además, el organisno continental asegura que el futbolista «sería elegible, por la presunta infracción del artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA, en relación con un comportamiento discriminatorio».

Noticia en desarrollo…