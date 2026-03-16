El comentario de sobrado de Gavi para postularse al Mundial: «Al 100% hay pocos jugadores a mi altura»

La vuelta de Gavi supone una buena noticia para el FC Barcelona y también para la Selección Española. Más de 200 días después de estar lesionado, el centrocampista volvió a jugar el pasado domingo un partido y, ovacionado por el Camp Nou, el futbolista entró de lleno en la dinámica para ayudar a Hansi Flick y con un ojo puesto en el Mundial que se jugará este verano.

Las molestias en la rodilla le hicieron pasar por quirófano a finales de agosto. Una intervención médica que le hizo tener que volver a empezar, pasando por un duro proceso de recuperación, pero que al fin puso fin a su ausencia para volver al césped: «Ha sido muy duro. Si te soy sincero, ha sido mucho más duro que la otra vez. Lo he pasado bastante mal. Ha sido el proceso más doloroso de mi carrera. Pero esta sensación con el Camp Nou es única y estoy muy feliz», explicó a pie de campo», comentó.

Sin embargo, otra de sus preocupaciones es jugar su primera Copa del Mundo con España. Habitual en las convocatorias de Luis de la Fuente, su lesión de larga duración le ha impedido ganar papeletas para la llamada rumbo a Estados Unidos. Con dos meses y medio de temporada a nivel de clubes, Gavi aún se siente con muchas opciones de recibir la llamada: «Si estoy al 100% hay pocos jugadores a mi altura. Luis de la Fuente estuvo interesándose por mí», explicó a los micrófonos de ESPN.

El seleccionador siempre ha sido un fiel defensor de Gavi. La pasada temporada pasó por otra dura lesión tras lesionarse con España, pero De la Fuente siempre ha confesado que en estas situaciones siempre ha tenido contacto constante con él: «Es un jugador muy importante para nosotros. Aporta muchísimo, tanto en el terreno de juego como afuera. Y como viene a sumar, pues estamos celebrando de nuevo su inclusión en esta lista», confesó en mayo de 2025.

España tendrá su último parón de selecciones antes del Mundial este mes de marzo. Cancelada la Finalissima contra Argentina, la selección jugará ante Serbia el viernes 27 de marzo y luego contra Egipto el lunes 30. Aunque no se sabe si entrará en dicha lista, Gavi confía en hacer méritos para estar en el equipo para volver contra Cabo Verde en la primera fecha mundialista de la Roja.