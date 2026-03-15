Gavi vuelve a jugar con el Barcelona 204 días después: «Ha sido muy duro…»

Gavi volvió a jugar con el Barcelona 204 días después tras sufrir otra dura lesión en su rodilla. Hansi Flick le dio minutos en el tramo final de la goleada contra el Sevilla. Entró por Raphinha, portó el brazalete de capitán y se llevó la ovación de un Camp Nou entregado a su figura.

Desde el 23 de agosto, en la segunda jornada en casa del Levante, no jugaba Gavi con la camiseta del Barcelona. Sufrió unas molestias en su rodilla que se complicaron y terminó pasando por el quirófano. Una recuperación larga y costosa que ha durado más de 200 días hasta que este domingo ha podido reaparecer con el equipo sobre el césped del Camp Nou.

«Ha sido muy duro. Si te soy sincero, ha sido mucho más duro que la otra vez. Lo he pasado bastante mal. Ha sido el proceso más doloroso de mi carrera. Pero esta sensación con el Camp Nou es única y estoy muy feliz», explicó a pie de campo un emocionado Gavi.

«Ha sido un regreso parecido, además contra el mismo rival. Hansi Flick siempre ha estado conmigo como un padre. Siempre me ha apoyado en los dos procesos. Le estoy muy agradecido porque siempre ha confiado en mí y eso lo he notado. A pesar de las dos lesiones graves que he sufrido. Estoy muy feliz con él y espero que siga muchos años más», señaló sobre su relación con Hansi Flick un Gavi muy contento de volver a jugar con el Barcelona.

«Soy el mismo Gavi. Soy así desde que nací, es mi manera de competir. Lo doy todo por este club. Ahora viene Newcastle y es un rival difícil. Pero en el Camp Nou estamos fuertes», culminó Gavi ante los medios de comunicación después de volver a jugar con la camiseta culé 2024 días después.