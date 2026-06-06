Alexia Putellas reina en el camino al Mundial

Alexia Putellas demostró ante Inglaterra que sigue siendo la reina del fútbol. La doble ganadora del Balón de Oro fue la principal protagonista de la goleada de España, que con el 4-0 que cosechó en Mallorca, se queda muy cerca de obtener la clasificación para el próximo Mundial. Un doblete de la catalana permitió a las de Sonia Bermúdez sumar los tres puntos, en lo que fue una magnífica actuación coral, pero que estuvo liderada por ella.

La todavía futbolista del Barça –aunque no volverá a vestir la elástica azulgrana– se puso el traje de las grandes noches. España estaba obligada a ganar para no caer a la repesca mundialista. Un momento reservado, como suele pasar casi siempre, para las grandes. Y allí apareció Alexia Putellas. Doblete para pasar por encima de Inglaterra, en lo que también se pudo tomar como una reivindicación ante el único rival que parecía tenerles tomada la medida.

Una triangulación entre Vicky, Edna y Mariona permitió a Alexia marcar un auténtico golazo. Mariona asistió con un balón al espacio a Putellas, que reventó el balón ante Hampton. Era el 2-0 antes del descanso, con el que España se iba sabiendo que, de terminar así, estaban prácticamente en Brasil 2027. Pero quedaba más. La segunda máxima goleadora de la historia de la Selección aprovechó una jugada embarullada en el área para hacer el 3-0 en la segunda mitad.

Terminó acalambrada tras encumbrarse de nuevo con España. «Ha sido un partido espectacular. Ha dado todo lo que tenía. Tenía calambres en el 75’», señaló después Sonia Bermúdez. La seleccionadora intuyó el trabajo de la de Mollet del Vallés en las segundas jugadas, como una de las claves de este partido. No se equivocó: «Hemos hecho una variante bajando a Mariona a la base y alternando estar alta y baja. Intuye muy bien las segundas jugadas y teniendo a Edna iba a haber remates y ella interpreta muy bien las segundas jugadas cuando queda el balón muerto. Veía en mi cabeza que podían hacer un gol y al final ha hecho dos».