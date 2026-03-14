Flick abre la puerta a la rotación de Lamine Yamal contra el Sevilla: «Veremos…»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper para atender a los medios de comunicación en la previa de la jornada 28 de Liga que medirá este domingo en el Camp Nou a Barcelona y Sevilla. Se mostró muy contento con el regreso de Gavi, dejó una puerta abierta a la rotación de Lamine Yamal y afirmó que las elecciones no le despistarán del partido.

«Esta semana tenemos tres partidos y es una semana muy importante. Nuestro objetivo es ganar los tres partidos en casa que tenemos por delante. No será fácil, conocemos los puntos fuertes del Sevilla. Presionan alto. Veremos qué ocurre, quiero que mi equipo juegue con confianza y convicción», comenzó señalando el entrenador alemán.

«Estamos 100% en el partido. Ya veremos qué pasa después del partido», dijo Hansi Flick sobre el foco de las elecciones en el Barcelona a la hora del partido.

Tras ser preguntado por un posible descanso de Lamine Yamal este domingo contra el Sevilla, Hansi Flick dejó la puerta abierta a que esto pueda suceder: «Veremos».

Flick sobre el regreso de Gavi

Sobre el regreso de Gavi: «No sé si estará disponible. ¿Lo hemos anunciado ya? (risas). Ya tiene el alta, estoy contento. Espero que pueda jugar algún minuto. Me ha gustado mucho lo que he visto de él en el entrenamiento, pero obviamente hay que gestionarlo».

Más sobre Gavi: «Hay que ir paso a paso, poco a poco. No ha sido fácil para él y tiene muchos años de fútbol por delante. Estoy muy contento de tenerle de vuelta. Por supuesto, será un partido importante para él».

Más de Gavi: «Está con la actitud adecuada. Eso es bueno. Ya veremos cómo evoluciona todo. Él confía al 100% en su cuerpo y en cómo puede jugar. Todos conocemos a Gavi, me encanta su intensidad. Siempre quiere darlo todo por este club y por este equipo. Es una gran noticia tenerle de vuelta».

Fick analiza el Barcelona-Sevilla

«No pasa nada. Es un jugador profesional y su actitud es increíble, excelente. Sabemos quién juega en su posición y no es fácil para él, pero su mentalidad y actitud son muy buenas. Para él no es fácil, pero está haciendo un gran trabajo», señaló Hansi Flick sobre los pocos minutos que está teniendo Roony en los últimos partidos.

Sobre la aparición de Xavi Espart: «Cada jugador del equipo podría estar en el once inicial. Se lesionó hace unos meses, pero lo que he visto de él es bueno. Hoy por hoy nos está dando una opción más y esto es importante porque Balde y Koundé no pueden jugar. Es una buena opción».

«Hemos aprendido de la eliminación contra el Atlético. Hemos jugado cuatro partidos en los últimos 11 días y las opciones para hacer cambios son limitadas. Además, algunos jugadores vuelven de lesión. Necesitamos algo más de tiempo. Marc Bernal, Pedri, Raphinha o Rashford vienen de estar lesionados. La actitud del equipo está siendo muy buena, ninguno de los últimos partidos ha sido fácil. Han sido encuentros muy intensos. También tenemos futbolistas muy jóvenes que están mejorando», señaló el técnico germano.

«Esperamos que vuelva después del parón. Todo va bien. Creo que estará de vuelta tras los partidos de selecciones», culminó sobre el estado físico de Frenkie De Jong.