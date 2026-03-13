El Barcelona se aferra al Camp Nou en esta última semana de competición antes del próximo parón de selecciones, el último de la temporada antes del Mundial del próximo verano. El equipo azulgrana disputa los tres partidos que le quedan delante de su gente y con 62.000 personas en las gradas por primera vez desde que comenzaron a jugar en el nuevo estadio allá por el mes de noviembre. La licencia para abrir la grada de Gol Norte llegó durante esta semana y se estrenará el domingo frente al Sevilla a partir de las 16:15 horas.

Desde el regreso al nuevo Camp Nou el pasado mes de noviembre frente al Athletic Club de Bilbao (4-0), el conjunto culé ha salido victorioso en todos los partidos disputados. Concretamente, son 11 los triunfos que el Barcelona ha regalado a sus aficionados. Un fortín absoluto que hace que los de Flick como locales sean inexpugnables.

Además del conjunto vasco, también han caído en el Camp Nou esta temporada el Deportivo Alavés (3-1), el Atlético de Madrid (3-1), el Eintracht Frankfurt (2-1), Osasuna (2-0), el Oviedo (3-0), el Copenhague (4-1), el Mallorca (3-0), el Levante (3-0), el Villarreal (4-1) y el Atlético de Madrid en la Copa del Rey (3-0).

Maratón del Barcelona en el Camp Nou

A esta gran racha del equipo en el Camp Nou es a lo que se aferra el Barcelona para afrontar esta última semana de competición antes del parón de selecciones de finales del mes de marzo. El equipo culé disputará sus tres próximos partidos en casa. Dos de Liga contra Sevilla y Rayo Vallecano. Y el otro contra el Newcastle con motivo de la vuelta de octavos de final de la Champions League.

Tres victorias en estos tres partidos le darían al Barcelona una tranquilidad increíble para afrontar los dos últimos meses de la temporada con el equipo clasificado para los cuartos de final de la Champions League y con un buen colchón de puntos sobre el Real Madrid en Liga. Un Camp Nou que ya es un fortín y que ahora, con 62.000 espectadores en sus gradas, aumentará sus fuerzas en los próximos compromisos.