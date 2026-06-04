Sonia Bermúdez: «Vamos a dar todo para ganar y cumplir con el objetivo de estar en el Mundial»

Sonia Bermúdez ha comparecido ante los medios en Son Moix, donde España se mide a Inglaterra por una plaza directa para el Mundial 2027. La Selección depende de sí misma, aunque necesita ganar de dos goles a Inglaterra para no quedar condenada a la repesca. La entrenadora madrileña ha destacado que no se lo toman como una final, pero que son «conscientes» de lo que deben hacer para cerrar su clasficación por la vía rápida: «Queremos hacer un buen partido. Tenemos que sumar estos tres y los de Islandia. Queremos dar todo lo que tenemos para poder ganar el partido y cumplir el objetivo».

«Jugar en casa es importante con el apoyo del público pero a nivel táctico queremos ejecutar bien el plan de partido y ganar los tres puntos», ha señalado Bermúdez. La seleccionadora ha afirmado que llegan sin presión, pese a saber que deben obtener la victoria: «Con tranquilidad, hemos hecho buenos días de entrenamiento, están todas disponibles. Con ganas de que llegue mañana, cada partido es diferente y sabemos que hay que ganar sí o sí».

Sobre Sarina Wiegman, ha destacado que «es una referente» y que tiene «máximo respeto». «Es un ejemplo donde mirarse y ha conseguido muchas cosas. Mañana somos rivales y espero que podamos ganar», ha destacado.

«Estamos encantados de tener a Aitana. Viene de una lesión dura y estamos contentas de tenerlas con nosotras. Las jugadoras tienen que saber el once antes que vosotros. Cogeremos buenas sensaciones en el campo ahora en el entrenamiento», ha señalado sobre la vuelta de la Balón de Oro.

«Las cuentas no te hacen ganar, lo que te hace ganar es salir hacer las cosas bien, estar bien en acciones a balón parado… Máximo respeto y ser muy eficaces arriba para ganar el partido», ha apuntado sobre el encuentro.

Bermúdez tiene claro que el partido se decidirá por «detalles»: «Cada partido es un mundo. Será igualado, disputado y se decidirá por pequeños detalles. Tenemos que sumar los tres puntos para pasar como primeras a ese deseado Mundial».

«Nos imaginamos diferentes situaciones de partido. Tienen muchos registros e intentares contrarrestar eso. Intentaremos tener el balón que es nuestra identidad y ser muy eficaces arriba. Son partidos muy bonitos de ver, muy disputados», ha apuntado.

El último encuentro ante ellas se decidió a balón parado, algo que han intentado pulir en los últimos entrenamientos: «Intentas pulir todo lo que se puede. Intentar corregir pequeños detalles que podáis ver y eso querrá decir que ha ido bien y hemos sumado los tres puntos».