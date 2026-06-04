Detenida la pareja de la abuela de un menor en Alcoy (Alicante) por arañar el antebrazo a su maestra

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alcoy (Alicante) a un varón, de origen español, como presunto autor de un supuesto delito de atentado contra funcionario público. En concreto, la detención se ha producido porque supuestamente el hombre ha arañado en uno de sus antebrazos a la maestra del nieto de su pareja, abuela del menor.

La docente habría explicado al hombre que no podía dejar marchar al niño con él porque este último no aparecía en la relación de personas con autorización para recoger al chico que la familia había trasladado al centro al inicio de curso, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes de la Policía Nacional. Los hechos se han producido a las 13:30 horas de este pasado miércoles en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) El Romeral, en la citada localidad de Alcoy.

En el centro educativo se ha personado la Policía Local. Y, también, la Policía Nacional. Esta última, tras tomar declaración a ambas partes, ha detenido al hombre, al que ha trasladado a dependencias policiales para realizar allí las oportunas diligencias. Según las fuentes consultadas, el hombre llegó a ponerse muy nervioso y a arañar el antebrazo de la profesora. Esto último es lo que ha generado la detención por atentado contra funcionario público.

Hay que recordar que el pasado mes de marzo, dos familiares de un alumno de un instituto, también de Alcoy, en Alicante, su madre y un hermano menor de edad, fueron detenidos por golpear a un profesor en un Instituto de Educación Secundaria (IES) de la localidad.

El docente presentaba una herida en el párpado de uno de sus ojos y una erosión en uno de sus oídos, producto, al parecer, de un mordisco sufrido mientras recibía los golpes.

Entonces, fue la Policía Local de Alcoy, adscrita a la Concejalía que dirige el edil Raúl Llopis, la que con su rápida y decisiva intervención consiguió liberar al docente, al que sus agresores tenían agarrado del cuello. Y mantener, también, en el lugar a los autores hasta la llegada de la Policía Nacional.