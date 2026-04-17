Caos en un colegio de Sevilla tras el intento de agresión a una profesora con un bate: «De mi hijo no se ríe nadie»

El pasado 10 de abril, la madre de un alumno del CEIP Vicente Aleixandre, en Brenes (Sevilla), trató de agredir a una profesora con un bate de béisbol. Este incidente ha generado que la madre del menor haya subido un vídeo a su perfil de Instagram pidiendo perdón por su actitud, que considera «injustificada». No obstante, también ha explicado, en parte, qué le motivó a actuar así. «De mi hijo no se ríe nadie».

En este contexto, Ana Mari, nombre que utiliza en su cuenta de perfil, ubica el origen del conflicto en el curso 2024/25. Fue entonces cuando su hijo, de cuatro años y sin incidentes previos en el colegio público, llegó a casa afirmando que «la seño me ha pegado».

Después de solicitar explicaciones a través de iPasen, la aplicación móvil oficial de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, la madre y la profesora se reunieron en una tutoría, donde acordaron retomar una relación cordial.

Sin embargo, la relación volvió a deteriorarse hasta el punto de que el menor, que tiene necesidades educativas especiales, no quiere regresar al colegio.

El incidente que desencadenó el intento de agresión ocurrió el pasado viernes, cuando el menor salió del centro escolar con una herida en la boca que, según él, se debía a un golpe de la maestra. Al solicitar explicaciones al director del colegio, a otra profesora y a una docente de apoyo, estas dos últimas reaccionaron con risas.

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Esta actitud llevó a Ana Mari a tomar, a modo de amenaza, un bate de béisbol que llevaba en el coche. Un día antes de la supuesta agresión, los padres del menor interpusieron el jueves una denuncia ante la Guardia Civil y la Delegación de Educación por presunto maltrato.

«En ningún momento llegué a agredirla ni hubo otras familias que lo evitaran. La única persona que intervino fue el marido de la profesora», asegura la mujer, quien admite haber perdido las formas, algo que considera injustificable, aunque critica la falta de atención por parte del centro durante el último año.

Manifiesto contra la violencia

El rechazo fue unánime de todos los centros educativos del municipio, que han elaborado un manifiesto conjunto en defensa de la convivencia escolar.

La Delegación Territorial de Educación ha corroborado los hechos. Según se ha informado, la mujer intentó golpear a la docente de su hijo, a quien acusaba de haber agredido al menor.

Por ello, el pasado lunes se celebró un consejo escolar municipal en el que se acordó redactar un manifiesto de apoyo al profesorado y de rechazo a cualquier tipo de violencia. Tal como señala la Delegación de Educación, dicho texto fue leído el martes durante el recreo en los cuatro centros educativos de la localidad.