El estado de salud de Bertín Osborne vuelve a estar en el punto de mira. Parece que el artista no tiene tregua desde hace un par de años, cuando se contagió de Covid-19 y, ahora, ha sufrido de nuevo una recaída que le ha obligado a cancelar algunos de sus compromisos. Ha sido Susana Uribarri, representante de famosos y colaboradora televisiva, la que ha desvelado cómo se encuentra el intérprete de Eterna melodía.

¿Qué le ha pasado a Bertín Osborne?

Sabido es que Susana Urbarri tiene un contacto muy directo con algunos famosos. En medio de la entrevista de Tino Torrubio, la tertuliana —que no dejaba de mirar su teléfono móvil— interrumpía la intervención con una información exclusiva que dejaba en shock al plató. «Hay noticia, pero no es alarmante. Está en cama, con bastante fiebre y tiene una neumonía bastante aguda», comenzó a decir Uribarri antes de desvelar que se trataba de Bertín Osborne.

El próximo domingo 31 de mayo, estaba previsto que el cantante actuara en Vila de Cruces, Pontevedra. Sin embargo, y debido a su estado de salud, esta cita es toda una incógnita, ya que ahora Bertín está centrado en su recuperación. «Como teníamos una reunión y sé que este fin de semana tiene concierto, no sé realmente si podrá asistir o no», añadió la colaboradora televisiva, que dejaba una gran preocupación en plató.

Un bache de salud que, no solo supone el malestar físico de Bertín, sino que además este año, el artista cumplía 45 años sobre los escenarios y su idea inicial era reencontrarse con su público en una gira. «Afortunadamente, es un hombre muy optimista y se encuentra bien», concluyó Uribarri.

Los problemas de salud de Bertín Osborne

A lo largo de estos años, y sobre todo desde que cambiara su residencia a su finca de Sevilla, la vida de Bertín ha estado protagonizada por un cierto halo de misterio.

Sin ir más lejos, solo días después del nacimiento de su hijo en común con Gabriela Guillén, el artista hacía saltar todas las alarmas a través de un comunicado en redes sociales sobre su estado de salud. «No tengo recuerdo de haber estado tan mal. A todos los que vais a estar conmigo en Alicante el domingo próximo, este día 4 de febrero. Primero quiero pediros disculpas porque creo que es la primera vez en la vida que cambio dos veces la fecha de un concierto. Pero tengo que deciros que me ha costado la misma vida. Creo que nunca, no tengo recuerdo de haber estado tan mal. Para haber estado yo siete u ocho días metido en la cama (…) No podía levantarme del cansancio horroroso que tenía. Este covid que he tenido, que ha sido el segundo, ha sido infinitamente peor. Os quiero dar las gracias a todos los que seguís ahí. Os veo el domingo (…) No estoy al 100%, pero os prometo que voy a estar. Si alguien os dice que no iré o que no estaré, voy a estar sí o sí aunque no esté del todo recuperado», dijo.

Por el momento, Bertín Osborne permanece centrado en recuperarse de esta nueva neumonía, un contratiempo que vuelve a poner de manifiesto la fragilidad de su estado de salud en los últimos años. Aun así, fiel a su carácter optimista y a su compromiso con el público, el artista continúa aferrándose a la idea de regresar cuanto antes a los escenarios para seguir celebrando sus más de cuatro décadas de trayectoria musical.