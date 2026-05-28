Ni pilates ni yoga, el ejercicio que practica Natalia Sánchez y es «el más recomendable para disminuir hasta un 56% las enfermedades cardiacas»

En un momento en el que el bienestar físico y mental se ha convertido en una prioridad para muchas personas, el pádel se consolida como una de las disciplinas deportivas más populares dentro y fuera de España.

Lo que durante años fue visto como una alternativa recreativa al tenis, hoy es considerado por especialistas como una actividad completa que combina ejercicio aeróbico, coordinación, estrategia y un fuerte componente social.

Entre los rostros conocidos que han contribuido a visibilizar esta tendencia se encuentra la pareja formada por los actores Natalia Sánchez y Marc Clotet, habituales practicantes de este deporte y muy activos en redes sociales, donde muestran parte de su vida familiar. Su afición ha puesto aún más foco en una actividad que cada vez suma más seguidores en España.

Los especialistas sostienen que el pádel es el deporte «más recomendable para disminuir hasta un 56% las enfermedades cardiacas». A continuación, explicamos todos los motivos.

Un deporte para hacer en pareja

El pádel se juega en parejas, dentro de una pista más reducida que la de tenis y rodeada por paredes de cristal y malla metálica. Esta estructura permite que la pelota continúe en juego tras rebotar, lo que genera partidos dinámicos, rápidos y muy accesibles incluso para quienes no tienen una gran experiencia previa en deportes de raqueta.

Aunque sus reglas son sencillas de aprender, el ritmo del juego exige atención constante, reflejos y comunicación con el compañero. Este equilibrio entre sencillez y dinamismo ha sido clave en su expansión, convirtiéndolo en una de las actividades deportivas más practicadas en clubes urbanos y espacios recreativos.

Impacto positivo en la salud

Más allá de su carácter lúdico, el pádel ha sido objeto de interés por parte de profesionales de la salud. Diversos expertos lo señalan como una herramienta eficaz para mejorar la condición física general y reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con el sedentarismo.

En este sentido, algunos estudios y especialistas han apuntado que la práctica regular de deportes de intensidad moderada como el pádel podría contribuir a disminuir de forma significativa el riesgo de patologías cardiovasculares, en algunos casos hasta en torno a un 56% cuando se combina con hábitos de vida saludables.

Aunque estas cifras dependen de múltiples factores, el consenso médico coincide en que la actividad física constante es uno de los pilares fundamentales de la prevención.

A nivel psicológico, también se han destacado beneficios relevantes. La psicóloga Stephanie Naval, en declaraciones recogidas por medios internacionales, describió el pádel como una especie de «meditación en movimiento».

Según su explicación, la concentración necesaria durante el juego reduce la aparición de pensamientos repetitivos, al tiempo que favorece la liberación de endorfinas, sustancias asociadas a la sensación de bienestar.

Este efecto lo convierte en una actividad especialmente recomendable para personas que viven con niveles elevados de estrés o ansiedad, ya que obliga a centrar la atención en el presente y en la dinámica del partido.

El cerebro también se entrena

El interés científico por los deportes de raqueta no se limita al plano físico. Algunas investigaciones en neurociencia han señalado que este tipo de actividades estimulan áreas del cerebro relacionadas con la coordinación, la toma de decisiones y la agilidad mental.

El médico y psiquiatra Daniel Amen, conocido por sus estudios sobre el cerebro, ha explicado en diversas entrevistas que la coordinación motora activa regiones cerebrales muy amplias. En su análisis, este tipo de estímulos no solo mejoran el rendimiento cognitivo, sino que también podrían estar relacionados con una mayor salud cerebral a largo plazo.

El crecimiento del pádel no puede entenderse únicamente desde el punto de vista deportivo. También ha adquirido un fuerte componente social. La facilidad para organizar partidos, la posibilidad de jugar en pareja y el ambiente distendido de las pistas lo han convertido en una actividad habitual entre amigos, familias y compañeros de trabajo.

Este carácter social ha sido clave para su expansión en ciudades y urbanizaciones, donde cada vez es más común encontrar instalaciones dedicadas exclusivamente a este deporte. Además, su accesibilidad lo ha hecho atractivo para personas de diferentes edades y niveles de condición física.

Una tendencia que continúa creciendo

Con figuras públicas como Natalia Sánchez y Marc Clotet entre sus practicantes habituales, el pádel refuerza su imagen como una actividad moderna, saludable y socialmente integradora. Lejos de ser una moda pasajera, todo apunta a que su popularidad seguirá en aumento, impulsada tanto por sus beneficios físicos como por su capacidad para adaptarse a distintos estilos de vida.

En un contexto en el que cada vez más personas buscan alternativas accesibles para mantenerse activas, este deporte se posiciona como una de las opciones más completas y equilibradas dentro del panorama actual del fitness recreativo.