Silvia Bronchalo colapsó en el juicio contra Rodolfo Sancho y la vista tuvo que detenerse: «¿Quiere que paremos?»

En uno de los momentos más tensos y emocionales del juicio entre Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho, celebrado el pasado mes de abril en los juzgados de Alcobendas y al que COOL ha tenido acceso en exclusiva, la madre de Daniel Sancho terminó completamente desbordada al escuchar hablar de la relación con su hijo. La tensión acumulada durante la vista acabó estallando cuando Rodolfo Sancho comenzó a declarar sobre la complicada relación entre Daniel y su madre, describiendo a Bronchalo como una persona «tóxica» y asegurando que llevaba años intentando que el joven retomara el vínculo con ella.

«Mi hijo, igual que cualquier persona, necesita y tiene derecho a tener una buena madre», afirmó el actor durante su declaración. Sancho insistió además en que siempre había animado a Daniel a solucionar su relación con su madre «por amor» a su hijo, asegurando incluso que el joven llevaba años sin apenas relación con ella. «Y el pobrecito mío nunca ha podido», llegó a decir durante un relato especialmente que terminó provocando el derrumbe emocional de Bronchalo al otro lado de la sala.

A medida que avanzaba la intervención del actor, Silvia comenzó a mostrarse cada vez más afectada. Según puede verse en el vídeo del juicio al que ha tenido acceso este medio, la madre de Daniel Sancho rompió a llorar mientras escuchaba las declaraciones de su expareja, visiblemente incapaz de contener la emoción. Su estado era tal que incluso la magistrada terminó interviniendo al percibir que Bronchalo no podía continuar en ese momento con normalidad. «Doña Silvia, si necesita que paremos, lo puede decir y podemos hacer un receso», se escucha decir durante la vista. La situación obligó finalmente a detener el juicio durante unos minutos. «Vamos a hacer un pequeño receso», acordó la jueza después de comprobar el estado emocional de Bronchalo, que permanecía completamente conmovida y sin poder frenar las lágrimas. La pausa se prolongó aproximadamente cinco minutos antes de retomarse la sesión.

Mientras tanto, al otro lado del biombo que separaba a las partes en sala, Rodolfo Sancho observaba la escena con gesto serio e incluso irónico por momentos, según se aprecia en las imágenes exclusivas del juicio. La tensión entre ambos fue constante durante toda la vista, marcada por reproches cruzados y versiones completamente enfrentadas sobre la convivencia familiar y el origen del conflicto judicial.

Precisamente durante esa misma declaración también se produjo una referencia indirecta al comportamiento emocional de Bronchalo y a los cambios de actitud que, según la defensa de Sancho, habrían marcado buena parte de la relación entre ambos. En varios momentos del interrogatorio se hizo alusión a cómo la madre de Daniel pasaba rápidamente del llanto a los gritos o a mostrarse aparentemente tranquila, una actitud que la defensa relacionó con el contenido del famoso mensaje de WhatsApp sobre la bipolaridad que acabó originando todo el procedimiento judicial. Sancho llegó a describir una dinámica constante de cambios emocionales y reproches continuos. «Un día me decía, oye, qué bien los abogados. Y al día siguiente me echaba en cara: ‘Oye, estos abogados…’», relató el actor ante la jueza. «Todo el día, todo el día», añadió, asegurando que la situación se había vuelto insostenible con el paso del tiempo.