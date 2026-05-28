Silvia Bronchalo: «Mi hijo me dijo que o retiraba la denuncia a su padre o me iban a destruir»
El juicio entre Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho se originó en 2024 por una denuncia por presuntos insultos y vejaciones en mensajes privados
El caso terminó reducido a un único WhatsApp por el que el actor fue finalmente absuelto
Durante la vista, Bronchalo declaró que su hijo, Daniel Sancho, le pidió retirar la denuncia y le advirtió de que "la iban a destruir"
Durante su declaración ante la jueza, Bronchalo abordó uno de los episodios más delicados del procedimiento: la supuesta conversación con su hijo Daniel Sancho, actualmente condenado en Tailandia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Preguntada en sala sobre si su hijo le habría exigido retirar la denuncia contra su padre, la madre fue tajante al confirmar ese extremo y relató una llamada especialmente tensa. «Mi hijo me llamó, después de que su padre le llamara una semana antes de comenzar el juicio en Tailandia, diciéndome que su padre le había dicho que yo le había demandado», explicó.
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