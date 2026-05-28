Silvia Bronchalo: «Mi hijo me dijo que o retiraba la denuncia a su padre o me iban a destruir»

En el marco del recurso presentado por Silvia Bronchalo contra el archivo inicial de la causa y del posterior procedimiento por un presunto delito leve de vejaciones contra Rodolfo Sancho, COOL ha tenido acceso en exclusiva al vídeo del juicio celebrado el pasado mes de abril en los juzgados de Alcobendas.

Un procedimiento que se remonta a febrero de 2024, cuando Bronchalo denunció a su ex pareja por supuestos insultos y comentarios vejatorios en conversaciones privadas, entre ellos expresiones como «pirada» o «incapaz» y referencias a un supuesto trastorno de salud mental. La causa, que fue archivada inicialmente y posteriormente reabierta parcialmente, terminó reconducida a un delito leve centrado en un único mensaje de WhatsApp: «Eres bipolar. Y tiene tratamiento», una frase por la que finalmente Rodolfo Sancho fue absuelto al considerar la juez que no existía intención de humillar ni relevancia penal suficiente para constituir un delito.