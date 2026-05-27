Silvia Bronchalo, rota en el juicio contra Rodolfo Sancho: «Me sentí vejada y humillada»

El actor Rodolfo Sancho fue absuelto en abril de un delito de vejaciones tras ser denunciado por su ex pareja y madre de su hijo, Silvia Bronchalo. El Juzgado de Alcobendas desestimó el caso al considerar que los mensajes de WhatsApp entre ambos no alcanzaban la relevancia penal exigida.

En el juicio, cuyas imágenes ofrece hoy OKDIARIO en exclusiva, la madre de Daniel Sancho ratificó su denuncia ante la juez y describió el impacto que tuvo sobre ella recibir un mensaje que acusaba de «bipolaridad» en plena reunión en el Ministerio de Exteriores. Aseguró que Rodolfo ejercía «una manipulación sobre mi hijo toda la vida».

Silvia explicó que el detonante de la denuncia fue el 8 de febrero de 2024. Estaba reunida con su abogada en el Ministerio de Exteriores gestionando acciones diplomáticas para ayudar a su hijo Daniel, entonces preso en Tailandia a la espera de juicio, cuando el teléfono empezó a vibrar. Eran mensajes de Rodolfo Sancho.

«Cuando empecé a leerlos me quedé completamente bloqueada, con un ataque de ansiedad y ya no pude hacer nada en toda la reunión. Mi abogada fue la que pudo interaccionar con los funcionarios diplomáticos». Salió del Ministerio y fue directamente a la comisaría.

El mensaje que detonó la denuncia terminaba con una frase: «Tienes bipolaridad y tiene tratamiento». Para Silvia no era un consejo. «Fue un ataque psicológico y personal brutal. Lo que viene a hacer ese mensaje es intentar denigrarme. Yo lo veo como una persona que disfruta tratando mal a la otra». Y cuando la defensa le preguntó directamente si lo había percibido como un consejo, su respuesta fue tajante: «No. No era la primera vez que me decía algo así».