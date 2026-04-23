El Juzgado número 1 de Alcobendas de Violencia contra la Mujer ha absuelto al actor Rodolfo Sancho del delito leve de vejaciones contra su ex mujer Silvia Bronchalo, por el que se le ha juzgado recientemente. La juez cree que no ha quedado probado que Rodolfo Sancho intentara vejar o humillar a su ex pareja y le declara absuelto del delito.

La juez titular relata como hechos probados en la sentencia recién salida del juzgado que «a las 11:18 horas del día 8 de febrero de 2024, don Rodolfo Sancho profirió la frase a su ex pareja doña Silvia Bronchalo Santos ‘tienes bipolaridad y tiene tratamiento. No ha quedado probado que dicha frase se profiriera con ánimo de ofender y lesionar la dignidad de doña Silvia Bronchalo».

El letrado Marcos García del despacho de abogados de Marcos García Montes ha mostrado su satisfacción y respeto hacia la sentencia: «Estamos contentos de que la magistrada haya tenido en cuenta nuestros argumentos. Siempre dijimos que Rodolfo Sancho no quería humillar ni vejar a su ex pareja».

«No entendemos por qué se ha mantenido este procedimiento tanto tiempo, y por una sola frase. Ha supuesto un perjuicio grande para nuestro cliente que se ha visto privado de múltiples ofertas laborales porque sobre el pesaba la acusación, ahora descartada por completo, de que fuera un maltratador».