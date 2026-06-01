El caso Daniel Sancho todavía colea y ahora el actor Rodolfo Sancho ha sido absuelto de los delitos de coacciones y presentación de testigo falso de los que le acusaba el que fuera testigo fallido en el juicio de Daniel Sancho.

En febrero del año 2025, Nilson Domínguez, el testigo de Rodolfo Sancho que iba a declarar a favor de su hijo Daniel, se revolvió contra el actor y tras cobrar el viaje y no asistir al juicio de Daniel Sancho, denunció al actor por coacciones, presentación de testigo falso y obstrucción a la justicia.

Ahora, el titular del Juzgado número 7 de Puerto del Rosario (Fuerteventura) no ve indicios ni pruebas de la perpetración de los delitos y archiva provisionalmente el caso ya que la acusación del testigo puede recurrir aún.

Nilson Rodríguez es el testigo venezolano que iba a prestar declaración en Tailanda a favor de Daniel Sancho, tras asegurarle a Rodolfo que también había tenido una relación con el cirujano colombiano y este le acosó (como sostenía la defensa de Daniel Sancho que había ocurrido en su caso.

El testigo que «salió rana»

Sin embargo, y a pesar de que cobró parte del dinero para viajar a Tailanda, Nilson Domínguez no aportó las pruebas que justificaban su versión, más que una copia de una denuncia, y no viajó a Tailandia para sorpresa de Rodolfo Sancho.

A partir de ahí, la relación entre el testigo fallido se envenenó, hasta el punto de querellarse contra Rodolfo Sancho acusándole de coaccionarle para que prestara declaración a favor de Daniel Sancho en su juicio de Tailandia, también acusó a Rodolfo de presentar testigos falsos al juicio (Nilson nunca llegó a declarar) e incluso de tentativa de obstrucción a la justicia.

«No hay indicios contra Rodolfo»

Sin embargo, en un auto del 19 de mayo al que ha tenido acceso OKDIARIO, el juzgado de Puerto del Rosario archiva la causa contra Rodolfo Sancho: «Tras la investigación suficiente, no ha resultado mínimamente justificado ningún indicio de criminalidad».

Incluso la Fiscalía no presenta acusación contra Rodolfo y sus abogados, Carmen Balfagón y Ramón Chipirrás: «No hay ningún elemento de los delitos denunciados, ni indicios de que el señor Rodolfo Sancho o su equipo jurídico intentara alterar o condicionar al testigo».

La juez aclara, además, que las cantidades de dinero entregadas al testigo «tenían como única finalidad pagar los gastos de desplazamiento para que prestara declaración (en el juicio de Daniel Sancho) y no a la ‘compra’ de su testimonio para favorecer al hijo del señor Sancho».

Nilson Domínguez se contradijo

Para colmo, la juez constata que ni Rodolfo Sancho, ni sus abogados, ni los testigos incurrieron en ninguna contradicción, pero el testigo fallido Nilsón Domínguez sí cayó en contradicciones según el auto de archivo.

El juez tambien da por acreditado igualmente que «la única cantidad económica enviada por el sr. Sancho al sr. Nilson, ajena a los gastos de asistencia a juicio mencionados, fue a petición de éste ultimo y para sufragar gastos médicos urgentes de su padre, siendo muy significativo que la querella de Nison se presentó después de que el señor Sancho se querellara contra él por estafa el día 11 de marzo de 2023».