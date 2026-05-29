En febrero de 2024, Silvia Bronchalo decidió denunciar a su expareja, Rodolfo Sancho, por unos presuntos insultos y comentarios vejatorios vertidos en conversaciones privadas de WhatsApp. Según sostenía entonces la madre de Daniel Sancho, el actor se habría dirigido a ella con términos como «incapaz», «pirada» o «bipolar», en medio del delicado contexto familiar provocado por el encarcelamiento de su hijo en Tailandia. Sin embargo, aquellas acusaciones no terminaron de acreditarse judicialmente y varias de esas imputaciones quedaron descartadas en posteriores resoluciones. Ahora, COOL ha tenido acceso al contenido íntegro del juicio celebrado el pasado 16 de abril en los juzgados de Alcobendas, donde Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo volvieron a verse las caras en uno de los momentos más tensos desde que estalló públicamente su enfrentamiento.

Durante su declaración, el actor mantuvo la misma línea de defensa que ha sostenido desde el inicio del procedimiento: aseguró que la frase «eres bipolar y tiene tratamiento» nunca tuvo intención ofensiva, sino que se trató —según él— de una recomendación hecha desde la preocupación. «Decir ‘y tiene tratamiento’ es animar a una persona a recibir tratamiento», insistió Sancho ante la jueza. El intérprete defendió además que jamás pretendió humillar ni atacar la dignidad de la madre de su hijo y llegó incluso a asegurar que, de haber querido insultarla realmente, habría utilizado expresiones mucho más graves. «Si yo hubiera querido insultarla, le habría dicho ‘puta loca de mierda’».

La tensión fue creciendo conforme avanzaba el interrogatorio. La defensa de Silvia Bronchalo insistió en presentar esos mensajes como parte de un comportamiento reiterado y vejatorio hacia su clienta, cuestionando incluso el tono empleado por el actor durante su declaración. Fue entonces cuando el letrado de la acusación preguntó a Sancho si ese era «el mismo tono que utilizaba cuando aconsejaba a Silvia». Una cuestión que provocó uno de los momentos más incómodos y significativos de la vista oral.

«Amablemente, el consejo. Le digo: ‘No, este es…’. Este es el tono que utilizo. Absolutamente indignado por haber tenido que soportar mentiras de la señora Bronchalo diciendo que la había llamado pirada y no sé qué, cuando jamás, cuando no hay pruebas de esos mensajes», respondió tajante el actor, visiblemente molesto. Acto seguido, Rodolfo Sancho se dirigió directamente al abogado de su ex pareja en una escena cargada de tensión: «¿Puede usted mirarme a los ojos, si quiere, para que le diga la verdad? Dos años. Señoría, estoy indignado», expresó ante la jueza.

La reacción del letrado de Bronchalo fue inmediata y rebajó el tono del enfrentamiento. «Perdón, por favor, que entiendo su indignación. De verdad. Perdón, perdón…», respondió el abogado de la acusación, en un momento que reflejó el evidente desgaste emocional acumulado por ambas partes tras dos años marcados por el conflicto judicial y mediático.