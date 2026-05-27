En el marco del recurso presentado por Silvia Bronchalo contra el archivo inicial de la causa, y del posterior procedimiento por un presunto delito leve de vejaciones, al que ha tenido acceso en exclusiva COOL, Rodolfo Sancho centró buena parte de su declaración en el impacto que, según sostiene, ha tenido todo este proceso judicial sobre su vida profesional y su imagen pública. El actor, que finalmente fue absuelto, se enfrentaba a la revisión de unos hechos que arrancan en febrero de 2024, cuando Bronchalo lo denunció por supuestos insultos y comentarios vejatorios en el contexto de conversaciones privadas, un procedimiento que fue archivado inicialmente, reabierto parcialmente por la Audiencia Provincial y finalmente reconducido a un delito leve centrado en un único mensaje de WhatsApp.

Sancho defendió durante su intervención que, pese a la complejidad del proceso y su prolongación durante más de dos años, su entorno profesional siempre ha conocido su trayectoria y su forma de trabajar, lo que —según afirmó— le ha permitido ir recuperando progresivamente su actividad laboral. «Por suerte para mí, la gente de mi profesión me conoce muy bien. Saben que no soy esa persona que intenta describir la señora Bronchalo», declaró el actor, subrayando no obstante que el impacto mediático del caso ha generado un daño reputacional difícil de revertir. «Estos estigmas quedan para siempre», añadió.

El intérprete fue especialmente contundente al valorar las consecuencias personales de la acusación, calificando de «absolutamente insultante» que se le vincule con un presunto caso de violencia de género. En este punto, hizo referencia también al impacto que este tipo de procedimientos tiene en el entorno familiar, destacando la exposición pública y el desgaste emocional que han sufrido sus allegados durante todo el proceso. Especialmente su actual pareja, la actriz española Xenia Tostado, con quien mantiene una relación desde el año 2005 y tiene una hija en común llamada Jimena. «Tengo una hija de 11 años, que es lo que más amo en este mundo, y lucharé para que tenga igualdad y todos los derechos que se merece», afirmó durante su intervención.

En el plano profesional, Sancho explicó que la polémica tuvo consecuencias directas en su carrera y en su acceso a determinados proyectos televisivos. En este sentido, relató una conversación mantenida en el ámbito de una producción de Televisión Española que, según su versión, terminó condicionando su incorporación a una serie. «Yo he tenido que escuchar al director de ficción de RTVE decirme ‘oye, con esto ahora de la violencia de género, en el mundo que vivimos hoy en día’, señoría…, ‘con esto ahora de la violencia de género no es el momento de incorporarte a una serie’», declaró, antes de añadir que considera que el proceso ha derivado en un perjuicio intencionado hacia su figura profesional. «Ha sido claramente una campaña de despecho y de venganza», sostuvo.

Además, su defensa puso el acento en la exposición mediática del caso y en la participación pública de las partes en distintos espacios televisivos durante la tramitación del procedimiento, tanto en entrevistas concedidas por Bronchalo como en intervenciones de su entorno jurídico en programas de televisión. En este sentido, Sancho denunció lo que calificó como un «silenciamiento» profesional y un deterioro progresivo de su imagen pública: «Rodolfo Sancho ha estado silenciado, presenciando su muerte civil y aguantando que desde una productora de televisión le dijeran: ‘mira, como estás implicado en violencia de género, vamos a aparcarlo’. Silvia ha cobrado más de cien mil euros por ir a un plató de televisión», afirmó durante su declaración.

Silvia Bronchalo se sentó en el plató de ¡De Viernes! el pasado mes de marzo en lo que fue su primera entrevista extensa en televisión. En la conversación, repasó distintos episodios de su vida personal, su relación con Rodolfo Sancho y el nacimiento de su hijo Daniel, además de abordar el proceso judicial que mantiene al joven condenado en Tailandia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. La madre del joven reconstruyó sus inicios con el actor y aseguró que su relación comenzó cuando coincidieron en el colegio, negando así versiones previas que situaban su encuentro en otros contextos. También se refirió al proceso de divorcio y a la posterior ruptura con Sancho, describiendo una etapa compleja a nivel personal en la que, según su relato, se fueron acumulando tensiones hasta la separación definitiva.

Al respecto de esto mismo, Sancho también cargó duramente contra la cobertura mediática del caso mientras el procedimiento seguía abierto, cuestionando la forma en la que se ha tratado públicamente su situación. En ese contexto, relató un episodio concreto sobre la exposición televisiva del caso: «He tenido que aguantar que el señor Nacho Abad en un programa, mirando a cámara, dirigiéndose a mí personalmente, dijera: ‘De verdad, Rodolfo, ¿Pirada?, de verdad’», denunció ante la jueza. Y añadió con rotundidad: «Pues no. No es verdad. Jamás he escrito ni dicho esa palabra». Algo que también fue respaldado por la Fiscalía en su posicionamiento durante el procedimiento.

El actor concluyó que este tipo de intervenciones públicas, realizadas mientras el caso seguía en curso, forman parte —según su versión— del clima de presión mediática que ha rodeado todo el proceso desde su inicio. «Todo esto queda, señoría. Y es muy, muy grave», sentenció.