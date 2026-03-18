Así es Rodolfo Sancho: su edad, cuántos hijos tiene, su pareja y en qué series ha participado

Rodolfo Sancho es una de las figuras más conocidas del mundo de la interpretación. A lo largo de su carrera ha participado en numerosas series y películas, consolidando una trayectoria marcada por la constancia y por una presencia habitual en algunas de las producciones más populares del país. Su nombre, sin embargo, también ha estado en los últimos años en el centro de la actualidad debido a la situación judicial que afecta a su hijo mayor.

¿Cuántos años tiene?

Heredero de una conocida familia vinculada al mundo de la interpretación, Rodolfo Sancho nació en Madrid en 1975, así que tiene 51 años. Es hijo del recordado actor Sancho Gracia, ampliamente reconocido por su trabajo en cine y especialmente por su papel protagonista en la serie Curro Jiménez.

Su madre es la periodista Noelia Aguirre, hija de un prestigioso diplomático y periodista uruguayo, lo que situó al actor desde su infancia en un entorno cultural muy ligado a los medios y a la creación artística.

La trayectoria de Rodolfo Sancho

El contacto de Rodolfo Sancho con la interpretación comenzó muy temprano. Durante su infancia acompañaba con frecuencia a su padre a rodajes de cine, televisión y representaciones teatrales, lo que le permitió conocer desde dentro el funcionamiento del oficio de actor. Aquellas experiencias despertaron su interés por la profesión y marcaron el inicio de una trayectoria que terminaría consolidándose con el paso de los años.

Su primera aparición ante las cámaras se produjo cuando apenas tenía ocho años. Fue en la miniserie televisiva Los desastres de la guerra, donde interpretó al escritor francés Víctor Hugo en una breve participación. Aquella intervención infantil fue el primer paso de una carrera que más adelante se desarrollaría de forma continuada.

Ya en la década de los 90, Rodolfo comenzó a participar en distintas producciones televisivas. Entre sus primeros trabajos se encuentran series como Hermanos de leche y Carmen y familia, en las que empezó a adquirir experiencia y visibilidad dentro del panorama audiovisual. En paralelo, también inició su relación con el cine, debutando con un pequeño papel en la película Cachito.

A partir de ese momento, el actor empezó a compaginar trabajos en televisión con participaciones en la gran pantalla. Entre los títulos cinematográficos en los que intervino durante esa etapa destacan Muertos de risa y La comunidad, dos producciones que contaron con un notable reconocimiento dentro del cine español.

La gran oportunidad de Rodolfo Sancho

El verdadero impulso a su popularidad llegó con su incorporación al reparto de la serie juvenil Al salir de clase, una de las ficciones televisivas más influyentes de finales de los años noventa. Rodolfo Sancho formó parte del elenco durante tres temporadas, un periodo en el que se convirtió en uno de los rostros más conocidos entre el público joven.

Tras ese éxito inicial, el actor continuó ampliando su carrera con nuevos proyectos televisivos que reforzaron su presencia en la pequeña pantalla. Participó en series de gran audiencia como Amar en tiempos revueltos, MIR y La señora, trabajos que consolidaron su perfil como uno de los intérpretes más habituales de la ficción nacional.

El reconocimiento definitivo de la crítica llegó con su papel en la serie histórica Isabel, emitida en TVE. En esta ficción, centrada en la vida de la reina Isabel I de Castilla, Rodolfo Sancho interpretó al rey Fernando II de Aragón, conocido como Fernando el Católico.

El caso de Daniel Sancho

Más allá de su carrera profesional, la vida personal de Rodolfo Sancho ha ocupado titulares en los últimos años debido a la situación judicial de su hijo mayor, Daniel Sancho. El 7 de agosto de 2023 fue detenido en la isla tailandesa de Phangan tras confesar el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

Según su propia declaración ante las autoridades, el crimen se produjo por motivos relacionados con celos y temor a ser engañado, aunque sostuvo que no hubo premeditación. Tras el asesinato, los restos de la víctima fueron descuartizados y arrojados al mar, un caso que generó una gran repercusión mediática tanto en España como a nivel internacional.

Desde entonces, Rodolfo Sancho y la madre de Daniel, Silvia Bronchalo, han viajado en diversas ocasiones a Tailandia para apoyar a su hijo durante el proceso judicial. El actor ha contado además con un equipo de abogados españoles que le han acompañado en esos desplazamientos para seguir de cerca el caso.

¿Cuántos hijos tiene Rodolfo Sancho?

Rodolfo Sancho es padre de dos hijos. El mayor es Daniel Sancho Bronchalo, nacido en 1994 fruto de su relación de juventud con Silvia Bronchalo. Su segunda hija, Jimena, nació en 2015 y es fruto de su actual relación con la actriz Xenia Tostado.

A lo largo de los años, el actor ha mantenido una vida personal relativamente discreta, centrada principalmente en su familia y en su trabajo como intérprete. Pese a las dificultades personales que han marcado la actualidad, su recorrido profesional continúa siendo sólido.