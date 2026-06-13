La AEMET da la razón a Copernicus y teme lo peor: El Niño va a traer consecuencias devastadoras

El Niño va a traer consecuencias devastadoras, la AEMET da la razón a Copernicus y teme lo peor. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios destacados que pueden ser los que nos darán un plus de buenas sensaciones, en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Nos encontramos con uno tiempo que puede acabar siendo el que nos dará un cambio de tendencia importante, en especial si descubrimos lo que puede pasar en breve.

Esta dura advertencia que los expertos de Copernicus van viendo avanzar en estos días puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve, en estos días en los que cada detalle cuenta. Estaremos muy pendientes de un giro radical que quizás hasta el momento desconocíamos y puede convertirse en la antesala de algo más. Estos días en los que el tiempo puede darnos alguna que otra sorpresa tienen una explicación científica que deberemos conocer en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta.

Teme lo peor la AEMET que da la razón a Copernicus

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Será el momento de conocer en primera persona lo que podemos hacer para conseguir un cambio de tendencia que quizás hasta la fecha desconocíamos y puede ser clave.

Estaremos pendientes de este cambio que, sin duda alguna, será lo que nos acompañará en breve. En unos días en los que realmente tocará saber qué es lo que puede pasar con unas situaciones que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos dará estos días un cambio destacado.

Copernicus ya lanzó un importante avance que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Con la mirada puesta a este cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante en estas próximas jornadas que nos estarán esperando.

Es hora de saber lo que llega y que nos hace estar pendientes de una AEMET que no duda en dar la razón a estos expertos. De tal forma que tocará empezar a visualizar una situación del todo inesperada en estos días que nos estarán esperando en breve.

Va a traer consecuencias devastadoras el Niño

Las consecuencias devastadoras que vamos a tener con el Niño, un cambio de tendencia que, sin duda alguna habrá llegado el momento de empezar a cuidar algunos elementos que serán claves y pueden ser esenciales. Un cambio de tendencia que quizás hasta la fecha no sabíamos.

Tal y como nos explican los expertos de Meteored: «Según el Informe de Diagnóstico de El Niño-Oscilación del Sur (ENSO), publicado por el Centro de Predicción Climática (CPC) de la NOAA este jueves (11), las condiciones de El Niño se establecieron el mes pasado y se espera que se intensifiquen en los próximos meses, persistiendo durante el invierno del hemisferio norte (2026-2027) y el verano del hemisferio sur. El informe destaca que el Pacífico ecuatorial experimentó un calentamiento superior al promedio en sus zonas central y oriental, con un índice Niño 3.4 que alcanzó los +0,7 °C la semana pasada. El calentamiento fue aún más pronunciado cerca de la costa de Sudamérica, donde el índice Niño 1+2 llegó a los +2,1 °C , una categoría de «calentamiento muy fuerte».

Siguiendo con la misma explicación: «Las proyecciones también aumentaron la probabilidad de que el fenómeno se intensifique en los próximos meses. Según el promedio de los modelos del NMME ( Conjunto Multimodelo Norteamericano ), El Niño debería alcanzar su punto máximo entre finales de 2026 y principios de 2027. La NOAA estima una probabilidad del 63 % de que el evento se vuelva muy intenso entre noviembre y enero, lo que lo situaría entre los más intensos desde el inicio de los registros modernos en 1950».

Lo peor podría estar a punto de llegar: «La NOAA declara oficialmente un evento de El Niño cuando las anomalías de un mes alcanzan los +0,5 °C en la región de monitoreo conocida como Niño 3.4 en el Pacífico ecuatorial central, junto con la confianza de que el calentamiento persistirá en los próximos meses y la respuesta atmosférica. Técnicamente , según los propios datos de la NOAA, la anomalía mensual relativa para mayo de 2026 fue de 0,49 °C , apenas una décima por debajo del valor oficial. Esto se debe a una corrección realizada a la anomalía para la semana centrada en el 13 de mayo, donde el valor inicialmente reportado de +0,5 °C se redujo a +0,4 °C en las semanas posteriores, tras una revisión de los cálculos. Sin embargo, independientemente de este pequeño detalle, según la metodología tradicional, que utiliza anomalías absolutas en lugar de relativas y que se utilizó ampliamente durante décadas hasta principios de este año, las condiciones han estado presentes desde mediados de abril, con una anomalía en mayo que alcanzó +0,94 °C, lo que ya se encuentra en la categoría de un evento moderado».