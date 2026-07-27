Alejandro Toquero, ‘el Ayuso de Navarra’, preside la corrida de Tudela entre aplausos al himno de España en el paseíllo

Borja Jiménez ha sido el gran triunfador de la corrida de toros celebrada este lunes en Tudela al cortar tres orejas y salir a hombros de la plaza en una tarde que también estuvo marcada por la presencia del alcalde de la localidad, Alejandro Toquero, el Ayuso de Navarra, en el palco presidencial y por la interpretación del himno de España durante el tradicional paseíllo de las cuadrillas.

El inicio de la corrida estuvo cargado de simbolismo. Antes de comenzar la lidia, el himno de España sonó durante el paseíllo de los toreros y sus cuadrillas, un momento que fue recibido con una cerrada ovación por buena parte del público presente en los tendidos.

Desde el palco, el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, presidió el festejo taurino, ejerciendo las funciones propias de la máxima autoridad de la corrida.

El gran nombre de la tarde fue Borja Jiménez. El diestro sevillano firmó la actuación más completa del festejo y salió por la puerta grande entre los aplausos de los aficionados tras cortar tres orejas, una del primero de su lote y dos del segundo.

También tocaron pelo sus compañeros de cartel. El francés Sebastián Castella dejó una actuación de menos a más, saldada con silencio en su primer toro y una oreja, tras aviso, en el segundo de su lote. Por su parte, Tomás Rufo se marchó de vacío en el primero, escuchando silencio tras aviso, pero logró cortar una oreja del sexto, cerrando así la corrida con un premio.

La corrida de este 27 de julio forma parte de la programación taurina de las fiestas patronales de Santa Ana, uno de los acontecimientos más multitudinarios del calendario festivo navarro y una cita de referencia para los aficionados al mundo del toro. La plaza registró una notable entrada para presenciar un cartel que reunía experiencia, juventud y proyección.