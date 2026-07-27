Óscar Puente arranca la semana como acabó la anterior: insultando a Ayuso por sus «ideas de bombero»

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ha vuelto a cargar contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y empieza este lunes una nueva semana igual que acabó la anterior: insultando a la jefa del Ejecutivo regional y calificando sus medidas como «ideas de bombero».

Puente, siempre activo en las redes sociales, ha compartido a través de su cuenta oficial en X un artículo del diario Público con el siguiente titular. «Ayuso y sus ideas de bombero». En la nota del periódico de izquierda radical se busca caricaturizar a la presidenta de la Comunidad de Madrid por sus medidas contra la emergencia climática y en relación con los incendios, y el ministro de Sánchez no ha dudado en citarlo para que forme parte de su lista de tuits diarios.

Ayuso y sus ideas de bombero https://t.co/uWVV6vc6t7 — Óscar Puente (@oscar_puente_) July 27, 2026

Ésta no es la primera vez, en los últimos días, que Óscar Puente se enfrenta a Díaz Ayuso en relación con los incendios que asolan varios territorios de España, especialmente de la Comunidad de Madrid. El titular de Transportes, bajo cuya responsabilidad se produjo el trágico accidente de Adamuz (Córdoba) en el que perdieron la vida 46 personas, se lanzó contra Ayuso tras unas declaraciones de la dirigente del PP y la acusó de «calentar el ambiente».

«De calentar el ambiente sabes mucho. Es de lo que vives. Ahora pides ayuda a ese gobierno al que te pasas la vida insultando y descalificando. Si hay una mamarracha en España, esa eres tú», respondió Óscar Puente a una comparecencia de Ayuso, en la que la jefa del Ejecutivo madrileño se había defendido de Puente, quien politizó los incendios para atacar la gestión de la Comunidad de Madrid.

Preguntada por el ministro de Transportes, Ayuso optó el viernes por no entrar al detalle de las acusaciones. «Lo ignoro por completo», quiso zanjar, aunque segundos antes ya había dejado caer una advertencia que apuntaba directamente a Puente: «El primer mamarracho que se ponga de por medio a calentar el ambiente, allá él y su conciencia», dijo.