Hoy en Bilbao y en buena parte de la provincia, se prevén intervalos de nubes bajas que darán paso a claros en las horas centrales. Aunque el litoral podría experimentar alguna llovizna dispersa, las temperaturas se mantendrán estables, con un ligero ascenso en el interior. Vientos suaves del norte y nordeste completarán el panorama. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: brisa suave y sol oculto entre nubes

El cielo de Bilbao se despereza con un suave manto de nubes, prometiendo una jornada agradable a medida que avanzamos en esta nueva jornada. Con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 29 grados, la sensación térmica podría llegar a parecer un poco más cálida, especialmente durante la tarde, cuando el sol asome como un tímido invitado. A pesar de un ligero riesgo de chubascos por la mañana, el resto del día se espera seco y soleado, permitiendo disfrutar de las calles y paisajes bilbaínos.

Ya por la tarde, el viento soplará de manera moderada desde el noreste, a unos 10 km/h, creando una brisa refrescante que hará más placentera la velada. La humedad, aunque un poco elevada, no resultará demasiado pesada, permitiendo que la atmósfera sea bastante soportable durante el día. La luz del día nos acompañará desde el amanecer a las 07:20 hasta el anochecer a las 21:09, brindando un amplio margen para descubrir las maravillas de la ciudad.

Cielo gris y viento intenso en Baracaldo

Las calles de Baracaldo despiertan hoy bajo un cielo gris plomizo que presagia un día inestable. Las ráfagas de viento comienzan a soplar con fuerza, anunciando que la jornada traerá sorpresas. A medida que amanece, la temperatura ronda los 21 grados, pero no tardará en descender, mientras se prevén lluvias dispersas que podrían intensificarse en la mañana.

Por la tarde, el sol tratará de asomarse entre nubes, pero el viento, que soplará a más de 30 km/h, puede hacer que la sensación térmica se sienta más fría, entre 20 y 29 grados. Con una probabilidad de lluvia de un 15% en la mañana y un 0% por la tarde-noche, es mejor llevar un paraguas a mano por si acaso, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Guecho: ambiente cálido y soleado por la tarde

El día amanece en Guecho con un suave viento del norte, que sopla a unos 15 km/h y temperaturas que comenzarán alrededor de los 21°C. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con una probabilidad de lluvia del 30%, lo que sugiere algunas gotas dispersas, pero sin grandes expectativas de precipitaciones. La humedad se sentirá notable, alcanzando hasta el 90%, lo que hará que el ambiente sea un tanto pesado.

A medida que avance el día, las temperaturas subirán hasta un máximo de 27°C por la tarde, donde el cielo se despejará, ofreciendo un respiro del nuboso comienzo. La tarde será tranquila y cálida, favorecida por la ausencia de lluvia y unas condiciones perfectas para disfrutar de la luz del sol hasta las 21:10, cuando se pondrá. En resumen, será una jornada mayormente agradable, con un giro hacia el calor en su cierre.

Santurce: ambiente templado con nubes dispersas

El tiempo presenta una jornada templada con temperaturas que oscilan entre los 20 y 27 grados. Las nubes estarán presentes, especialmente por la mañana, pero en general, no se esperan lluvias significativas durante el día. Un leve viento de dirección norte soplará, proporcionando una sensación agradable en el ambiente.

Es un día ideal para pasear por la ciudad o disfrutar de actividades al aire libre, ya que la tarde se mantendrá sin cambios importantes y con un ambiente tranquilo. Aprovecha para relajar y conectar con el entorno mientras el tiempo acompaña en esta jornada.

Cielos despejados y tarde soleada en Basauri

La mañana en Basauri se presenta tranquila, con cielos despejados y una temperatura suave que ronda los 20 grados. El ambiente es agradable, ideal para una caminata matutina. A medida que avance el día, el sol se hará protagonista y las temperaturas alcanzarán un máximo de 30 grados en la tarde. La brisa del noreste, suave y fresca, mantendrá un ambiente confortable. Es un buen momento para salir a disfrutar del aire libre, quizás con ropa ligera y protección solar, ya que la tarde se prevé soleada y sin riesgo de lluvia.