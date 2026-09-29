Sánchez se ríe del Congreso: no asiste al control por una «reunión preparatoria» de su encuentro con Macron

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ríe del Congreso de los Diputados mientras le pide que apoye sus dos decretazos para contrarrestar el caso Maricarmen. Esa burla se ha producido en forma de ausencia de la sesión de control al Gobierno prevista para este miércoles, a la que no asistirá por una «reunión preparatoria» de su encuentro en Madrid con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tres horas después.

Fuentes parlamentarias informaron a este periódico que la semana pasada la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, que dirige el socialista Rafael Simancas, informó que el presidente no podría asistir a la sesión de control de este miércoles, convocada a las 9 horas en el Congreso, por «coincidir» con otro «acto de su agenda».

No hubo más detalles al respecto, remarcan las fuentes parlamentarias, que explican que, a diferencia de lo que ocurre en el Senado, los miembros del Gobierno no tienen que explicar a la Cámara Baja las razones de su ausencia.

Sin embargo, fue este martes, víspera de la sesión de control, cuando ha trascendido que el supuesto «acto» que tiene en agenda Sánchez para la mañana de este miércoles es una «reunión preparatoria» en Moncloa del posterior encuentro que mantendrá con el presidente francés a las 12 horas, y de «la negociación de los acuerdos España-Francia».

De esta manera, Sánchez eludirá dar la cara en las Cortes cuando se cumplen dos meses de la invasión de Ceuta con miles de inmigrantes irregulares procedentes de Marruecos, y en plena polémica por el caso Maricarmen y la inacción del Gobierno de PSOE-Sumar en materia de vivienda, lo cual ha llevado a cientos de indignados a acampar en la Puerta del Sol de Madrid, a escasos 300 metros del Congreso de los Diputados.

De urgencia

Entretanto, el propio Pedro Sánchez se grabó este martes en un vídeo difundido en redes sociales para defender la labor del Gobierno de coalición al aprobar este martes -con fuerte tensión interna- dos reales decretos con medidas sobre desahucios y vivienda. El jefe del Ejecutivo instó aquí a sus socios parlamentarios a hacer «su parte» y convalidar las medidas en un Pleno extraordinario convocado de urgencia para este viernes en el Congreso.

«Hemos escuchado a la gente», afirmó Sánchez en el vídeo, en el que recalcó el «paquete ambicioso» de sendos decretos, una regulación que, a su juicio, «incorpora posiciones diversas» y «permite construir una mayoría parlamentaria suficiente para combatir esa emergencia habitacional», esgrimió, según recogió Ep. Sin embargo, Junts y Podemos no han avanzado todavía su respaldo.

La cuenta oficial de Sánchez emitió este vídeo horas después de que el Consejo de Ministros aprobara dos reales decretos leyes, uno con el grueso de las medidas, como la prohibición de desahucios hasta 2030, la prohibición de compra de vivienda a fondos buitre hasta 2028 y bonificaciones fiscales a pequeños propietarios, entre otras. El otro decreto, por separado, plantea la renovación automática de los contratos de alquiler, un texto que tiene menos posibilidades de ser convalidado y que ha sido impulsado por el ala comunista del Gobierno, por Sumar.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo reivindicó en el vídeo que las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros este martes persiguen «proteger a quienes más lo necesitan», además de «acabar con la especulación y los abusos en el mercado de la vivienda», señaló.

Por su parte, desde el PP, su líder, Alberto Núñez Feijóo, denunció que estos decretos sólo tienen el objetivo de «alargar una legislatura estéril», mientras que su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, acusó al Gobierno de querer «arreglar en 24 horas lo que ha destruido durante ocho años».