¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2026

Del 29 de septiembre al 1 de octubre, el plató de Pasapalabra recibe a un actor que dejó Medicina a medias, una presentadora de los años 90, el protagonista de El Niño y una actriz de teatro hija de dos referentes de la música española. Todos acompañan a Moisés Laguardia y a David Trigo en su duelo diario por el bote de AlaZ —la prueba que ha sustituido al mítico Rosco— que sigue creciendo y ya supera el millón de euros, una cantidad mágica que hace pensar que los dos tratarán de arriesgar para llevarse el dinero.

Nancho Novo

Nació en A Coruña en 1958, empezó a estudiar Medicina en Santiago de Compostela, pero a mitad de carrera se marchó a Madrid para formarse en la Escuela de Arte Dramático y Danza. Fue candidato al Goya como actor de reparto por La Celestina (1997) y compagina la interpretación con la música, como guitarrista, compositor y cantante del grupo Los castigados sin postre. En televisión le podemos ver ahora como Damián en la serie Sueños de libertad.

Arantxa de Benito

Madrileña de 1969 e hija del periodista Rafael de Benito, se dio a conocer en 1991 al presentar en TVE el programa juvenil Ponte las pilas, donde coincidió con un joven Dani Martín, que años más tarde se convirtió en el cantante de la banda El Canto del Loco y actualmente es uno de los artistas más influyentes del pop en español. Después fue colaboradora de Cada día, el magacín de María Teresa Campos en Antena 3, y de Espejo Público.

Aunque ya era conocida por su faceta televisiva, Arantxa dio el salto al mundo del corazón por su matrimonio con el ex futbolista Guti, de 1999 a 2009, con el que tiene dos hijos en común. No es su primera visita a este plató, puesto que ya ha pasado por Pasapalabra como invitada, pero lo hace alejada del mundo de los famosos, puesto que actualmente está centrada en su faceta como empresaria.

Jesús Castro

Nacido en Vejer de la Frontera (Cádiz) en 1993, estudiaba un ciclo de Electrónica cuando se presentó, sin formación previa, al casting de El Niño, la película de Daniel Monzón. Se impuso a más de 3.000 aspirantes y con ella logró en 2015 una nominación al Goya como mejor actor revelación, premio que se llevó Dani Rovira. En televisión ha sido Lucas Morales en Mar de plástico, en Antena 3, y Paco Ben Barek en El Príncipe, en Telecinco.

Aunque muchos pudieran pensar que ha pasado muchas veces por el concurso, lo cierto es que debutó en el año 2024 en el programa y ahora regresa tras ser padre.

Marina San José

Nació en Madrid el 16 de septiembre de 1983 y cumplió 43 años hace unas semanas. Es hija de Ana Belén y Víctor Manuel. Debutó en el cine con un pequeño papel en Entre las piernas (1999) y desde entonces ha centrado su carrera sobre todo en el teatro, con incursiones en televisión como Amar en tiempos revueltos. En 2017 participó en MasterChef Celebrity.

Moisés y David, con la vista puesta en ‘AlaZ’

Moisés Laguardia y David continúan su pulso por el bote acumulado en AlaZ. Con la ayuda de Nancho Novo, Arantxa de Benito, Jesús Castro y Marina San José, intentarán sumar el mayor tiempo posible antes de la prueba final.