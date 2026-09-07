¿En qué se diferencian ‘Rueda la letra’ y ‘Pasapalabra’? Lo explicamos

Rueda la letra, el nuevo concurso de Telecinco presentado por Carlos Sobera, ha llegado con la promesa de recuperar la mítica prueba final que durante años se conoció como El Rosco y que Antena 3 tuvo que dejar de usar tras una sentencia del Tribunal Supremo. La comparación con Pasapalabra era inevitable desde el primer anuncio, y el propio productor del formato lo ha reconocido sin rodeos: «Las comparaciones siempre van a estar ahí». Repasamos en qué se parecen y, sobre todo, en qué se diferencian ambos concursos, ya que cualquier resquicio sabemos que se utilizará para volver a llevar a los tribunales esta pelea entre programas.

La mecánica de la prueba final es la misma que hizo famoso a El Rosco. En ella, dos concursantes deben adivinar 25 palabras a partir de sus definiciones, siguiendo el orden del abecedario. En Rueda la letra, sin embargo, esta prueba se llama La Rueda, y arranca con un bote de 200.000 euros que, si nadie lo completa, acumula 1.200 euros adicionales para la siguiente entrega, además de garantizar la continuidad en el concurso al ganador de la prueba. El cambio más curioso tiene que ver con algo que parece evidente, pero que es muy importante. Ninguno de los concursantes podrá decir ‘pasapalabra’ en caso de no saber la definición. Pese a lo parecido de ambos programas, esa palabra pertenece al espacio que emite Antena 3, por eso los concursantes de Telecinco no podrán pronunciarla. En su lugar, dirán simplemente ‘paso’.

Antes de la prueba final: pruebas propias con nombres nuevos

Pasapalabra, el que se sigue emitiendo en Antena 3, reparte segundos de tiempo gracias a pruebas como La Silla Azul, Sopa de letras o La Pista Musical, pruebas míticas que todos los espectadores conocen desde hace años. En cambio, Rueda la letra ha tenido que diseñar su propio catálogo de pruebas previas a La Rueda final.

Los espectadores de Telecinco deberán comenzar a familiarizarse con La Oportunidad (que sirve para decidir quién es el primer concursante oficial del programa, el equivalente a La Silla Azul), ¡He dicho!, Cantando espero, Con dos palabras y Palabras ocultas. El objetivo de todas ellas es que los dos equipos acumulen la mayor cantidad de tiempo posible antes de enfrentarse a las definiciones de La Rueda.

El director del nuevo programa es Rafa Guardiola, exdirector de Pasapalabra en su etapa en Telecinco, por lo que la esencia del concurso que presentaba Christian Gálvez estará presente en dos bloques diferentes: uno de humor y otro de más tensión en la recta final.

Los invitados y el horario, dos piezas también distintas

Al igual que en Pasapalabra, cada concursante de Rueda la letra cuenta con el apoyo de un dúo de rostros conocidos que se mantiene fijo durante tres programas seguidos, aunque en las primeras emisiones ese cuarteto de celebridades cambiará día a día.

El presentador es Carlos Sobera, por lo que Rueda la letra no supone el regreso de Christian Gálvez a Mediaset en el formato que todos conocen. Por último, el gran contraste entre ambos concursos está en el horario: mientras Pasapalabra se mantiene en Antena 3 de 20:00 a 21:00 horas, Rueda la letra se emite en Telecinco de 19:00 a 20:00, evitando así el choque frontal entre ambos formatos y permitiendo a los espectadores disfrutar de los dos concursos, uno detrás de otro, cada tarde.