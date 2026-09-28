¿Quién va hoy a ‘El Hormiguero’? Invitados del programa del 28 de septiembre al 1 de octubre

Antena 3 ha confirmado ya la lista completa de invitados que pasarán por la mesa de Pablo Motos entre el lunes 28 de septiembre y el jueves 1 de octubre, con una semana que combina cine español, series de plataformas y dos grandes estrenos musicales. Todos ellos estarán en el plató para hablar de sus nuevos proyectos y contar sus anécdotas más divertidas. Con ellos, el programa tratará de seguir liderando en solitario en las noches, donde domina sin rival desde enero de 2025, cuando La Revuelta perdió el liderato de la franja. Desde entonces, El Hormiguero sólo ha perdido el liderazgo en días puntuales en los que Broncano tuvo a invitados como Rosalía y Pedro Almodóvar y en los momentos en los que se tuvo que enfrentar a partidos de fútbol emitidos en abierto.

Lunes 28 de septiembre: Susana Abaitua y Maxi Iglesias

La semana empieza con sabor a cine español con Susana Abaitua y Maxi Iglesias, que acuden juntos al programa para presentar Nuda Propiedad, la película que protagonizan y que llega a los cines ese mismo lunes 28 de septiembre. En la cinta, ambos actores dan vida a una pareja que compra un piso a mitad de precio gracias a una peculiar condición, algo que servirá para comenzar a charlar con ellos.

Martes 29 de septiembre: Victoria Luengo y Hovik Keuchkerian

El martes sigue la ficción, esta vez de la mano de las plataformas. Victoria Luengo y Hovik Keuchkerian visitan el plató para hablar de Reina Roja 2: Loba Negra, la segunda entrega de la serie basada en la exitosa novela de Juan Gómez-Jurado, que se estrena en Prime Video el 2 de octubre. En esta nueva tanda de episodios, Antonia Scott y su escudero Jon Gutiérrez deberán resolver un crimen relacionado con la mafia rusa en la Costa del Sol.

Miércoles 30 de septiembre: David Bisbal

La música toma el relevo el miércoles con el regreso de David Bisbal, invitado habitual del programa. El almeriense presenta Eternos, su nuevo disco de versiones, un homenaje a los grandes nombres de la canción melódica romántica de los años 60, 70 y 80, que se publica el 2 de octubre e incluye clásicos como Vivir así es morir de amor (Camilo Sesto), Quijote (Julio Iglesias) o Qué sabe nadie (Raphael).

Jueves 1 de octubre: Hombres G

La semana se cierra con Hombres G, que aterrizan en el plató para presentar su nuevo sencillo, titulado Gilipollas, disponible en todas las plataformas a partir del viernes 2 de octubre. El grupo aprovechará también la visita para hablar de la gira que continúan ofreciendo a lo largo de 2026.

Cuándo y dónde ver ‘El Hormiguero’

El Hormiguero se emite de lunes a jueves a partir de las 21:45 horas en Antena 3. Se puede ver en directo y bajo demanda a través de Atresplayer para quienes prefieran seguirlo fuera de su horario habitual.