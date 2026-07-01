Pablo Motos hace públicas las amenazas por las que acabó en comisaría: «Me rajaron las ruedas del coche»

Pablo Motos volvió a convertirse en el gran protagonista de su propio programa. A raíz de un vídeo viral que pudieron ver durante la tertulia de actualidad de los martes, el presentador de El Hormiguero quiso recordar un momento complicado de su vida: el acoso y las amenazas que sufrió durante su etapa como locutor de radio, mucho antes de convertirse en uno de los rostros más poderosos de la televisión. Todo surgió a raíz de una de esas imágenes virales que el programa suele comentar. En el vídeo por el que comenzó todo, se mostró a una mujer que se electrocutaba a sí misma al probar un aparato de descargas eléctricas. Mientras Barrancas bromeaba sobre el desafortunado accidente, Pablo Motos empatizó de inmediato con la protagonista, ya que él mismo vivió en su día algo muy parecido. Lo que comenzó como un episodio de amenazas terminó en un problema que casi le cuesta un disgusto de salud.

El presentador se remontó varias décadas atrás, a su etapa como locutor. Según relató, denunció en su programa de radio que «unos señores de ultraderecha les daban palizas a personas de otras razas en las discotecas». Aquella crítica al aire tuvo consecuencias inmediatas y muy serias: «Yo lo denuncio y me empiezan a rajar las ruedas del coche», recordó. Temiendo por su integridad, Motos acudió a la Policía en busca de protección. Los agentes le dieron un consejo escalofriante: que no detuviera nunca el coche si notaba un golpe por detrás, porque podía tratarse de sus acosadores buscando la ocasión perfecta para agredirle. Ante semejante panorama, el comunicador pidió a los propios policías un spray de defensa con el que poder protegerse en caso de peligro.

El «lío» con el spray ilegal

Un agente le ‘regaló’ uno de esos sprays, pero le advirtió de que había que manejarlo con muchísima precaución: se trataba de un modelo «antiguo», mucho más potente que los de pimienta que todos conocemos y que era capaz de dejar ciego a quien lo recibiera. Además, el bote no tenía pitorro, por lo que resultaba especialmente delicado de usar.

Motos, sin miedo ninguno, trató de colocarle una boquilla con sumo cuidado de un bote de un producto de limpieza que tenía en su casa, pero el primer intento no salió bien. Pero el resultado no pudo ser peor: en pleno proceso, acabó rociándose a sí mismo directamente en los ojos, cometiendo el error que precisamente le habían advertido que evitara.

Una hora de dolor… y sin ayuda

Laura Llopis, su ya mujer en aquel momento, lejos de ayudarle, lo que hizo fue «empujarme y sacarme a la terraza». Entre risas, lamentó que su mujer no lograra sacarle nada del líquido de los ojos: «No me sacó nada», ironizó el presentador, explicando que estuvo durante una hora pidiendo clemencia en la terraza para evitar que la nube tóxica se quedase en su casa, además de otras dos o tres horas en las que siguió pasándolo mal.

Sus orígenes en la radio valenciana

Aunque Motos no precisó en qué emisora ocurrió aquel episodio, todo apunta a su etapa en la radio en Onda Cero Valencia, donde forjó su carrera antes de dar el salto a la televisión. El comunicador comenzó como DJ y locutor en la Comunidad Valenciana, y llegó a ponerse al frente de Protagonistas Valencia, en Onda Cero.

Se trataba de un programa clave en su trayectoria, no solo a nivel profesional: allí conoció a Laura Llopis, su productora y actual esposa. Más tarde, entre 2002 y 2007, presentó No somos nadie, en M80 Radio. Ese fue el programa que sirvió de germen de El Hormiguero, que en realidad es una adaptación de lo que sucedía en la radio para la televisión.

Colaboradores como Ajenjo y Cigarro (ahora Trancas y Barrancas), Nuria Roca, Marron, DJ Valdi y otros muchos ya formaban parte de su equipo. Dado que los hechos parecen situarse en Valencia, todo indica que aquel susto se produjo durante sus años en Onda Cero, aunque el presentador prefirió no concretarlo.