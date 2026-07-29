No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 28 de julio, los espectadores de La 1 de Televisión Española han tenido la oportunidad de disfrutar del capítulo 453 de Valle Salvaje. De esta manera, han sido testigos de cómo Rosalía sorprende a un doliente Rafael con una propuesta verdaderamente inesperada. Y todo para tratar de honrar, en la medida de lo posible, la memoria de Adriana.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la oportunidad de ver cómo Dámaso no tiene reparos a la hora de acorralar a Pura, y hacerlo como nunca antes. Es más, decide hacerlo utilizando un cuchillo y situándolo en su cuello. Así pues, parece que no duda un solo segundo en amenazarla de muerte, sin importar en absoluto las posibles consecuencias de sus actos. ¿Qué es lo que ha hecho exactamente la partera para llevarle tan lejos? ¿Qué es lo que ocurrirá ahora después de que haya dado ese importantísimo paso, a pesar de lo que podría suceder?

¿Qué sucede en el capítulo 454 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, miércoles 29 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo, a pesar de todo, Enriqueta comprende que don Hernando la ha estado utilizando. Todo ello mientras Braulio se ha quedado completamente sin palabras al recibir otro inesperado golpe de Manuela.

Lejos de que todo quede ahí, vamos a ser testigos de cómo, en el homenaje a Adriana, Bárbara y Luisa dan el importantísimo paso de reconciliarse. Todo ello mientras Rafael, después de todo lo vivido, ha conseguido conmover a Rosalía. Parece que estamos ante el inicio de una nueva alianza. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.