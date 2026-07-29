La Junta evalúa el impacto del incendio de Ávila en la mayor colonia de buitre negro de Castilla y León

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha visitado el Valle de Iruelas y otras zonas de la provincia de Ávila calcinadas por el incendio para valorar sobre el terreno sus consecuencias.

Pino ha estado acompañado por alcaldes de los municipios afectados y representantes del Asocio de Ávila y de otras entidades gestoras de los terrenos arrasados por las llamas.

El consejero ha trasladado el compromiso de la Junta de Castilla y León con una evaluación rigurosa de los daños y con la recuperación de la flora, la fauna y las actividades productivas del territorio.

Trabajos de campo en marcha

Los técnicos de la Consejería deberán completar aún los trabajos de campo necesarios para determinar con precisión los daños sobre hábitats, especies y aprovechamientos.

El incendio del Valle de Iruelas forma parte de una crisis que ya ha calcinado 173.651 hectáreas en España entre el 1 de enero y el 28 de julio, seis veces más que en el mismo periodo de 2025.

La Reserva Natural del Valle de Iruelas, declarada Zona de Especial Protección para las Aves, ha quedado especialmente golpeada por las llamas, según reconoce la propia Junta.

La joya del buitre negro

Una de las principales preocupaciones de la Consejería se centra en el Valle de Iruelas, que alberga la mayor colonia reproductora de buitre negro, con alrededor de 120 parejas.

El paraje constituye además una de las zonas de nidificación más relevantes para el águila imperial ibérica, una de las rapaces más amenazadas de Europa.

Los equipos técnicos han comenzado ya las inspecciones para evaluar la afección sobre los árboles de nidificación, las plataformas de cría y los territorios reproductores del área incendiada.

Vigilancia sobre corzos y jabalíes

La Junta está analizando también la situación de las poblaciones de corzo, ciervo, jabalí, conejo y liebre, además de otras especies de fauna silvestre presentes en la zona.

La pérdida de refugio y de alimento que provocan este tipo de incendios preocupa especialmente a los técnicos encargados de evaluar la fauna del entorno.

También se realizará un seguimiento específico de otras especies de rapaces forestales que habitan los montes afectados por el fuego.

La caza menor sale peor parada

Las primeras valoraciones apuntan a que la caza menor puede ser una de las actividades cinegéticas más perjudicadas por el paso de las llamas. La perdiz roja, el conejo, la liebre y la codorniz son las especies más expuestas a la desaparición de sus áreas de refugio y alimentación.

Los servicios técnicos estudiarán la evolución de estas poblaciones y la necesidad de adoptar medidas de gestión adaptadas a la nueva situación.

También preocupa la caza mayor

La Consejería analizará asimismo las consecuencias sobre los aprovechamientos de caza mayor, centrados en las poblaciones de corzo, venado y jabalí. Preocupan especialmente los posibles desplazamientos de estos animales hacia zonas agrícolas o hacia áreas próximas a núcleos de población.

Una parte significativa de los terrenos afectados forma parte del patrimonio gestionado por la Mancomunidad Asocio de Ávila, con importantes aprovechamientos de pastos, caza mayor y apicultura.

El papel del Asocio de Ávila

Durante la visita, Pino ha podido conocer junto a los responsables de esta entidad las primeras valoraciones sobre la incidencia del incendio en estos recursos.

Los servicios técnicos de la Consejería analizarán la afección sobre los aprovechamientos ganaderos, cinegéticos y apícolas desarrollados en estos terrenos.

Este trabajo se llevará a cabo en coordinación con el Asocio de Ávila, los ayuntamientos afectados y los titulares de los distintos aprovechamientos.

La trucha común en el punto de mira

La Consejería prestará también una atención especial a la afección sobre especies piscícolas como la trucha común, muy sensible a la contaminación por cenizas. El seguimiento se extenderá a los anfibios, los invertebrados acuáticos y otros organismos asociados a los ecosistemas fluviales del entorno del incendio.

Se llevarán a cabo labores de control para prevenir afecciones adicionales sobre las poblaciones piscícolas y sobre los cursos de agua afectados por el fuego.

Pastos y colmenas bajo revisión

La visita ha permitido igualmente analizar las consecuencias del incendio sobre los aprovechamientos de pastos utilizados por explotaciones ganaderas de la comarca.

La Junta estudiará las necesidades derivadas de la pérdida temporal de superficie de pastoreo en los terrenos calcinados por las llamas. También se evaluará la posible afección a colmenas e instalaciones vinculadas a la producción apícola desarrollada en la zona.

Compromiso con el medio rural

El consejero Joaquín Antonio Pino ha señalado que «nuestro compromiso es estar al lado de los municipios afectados, de los ganaderos, apicultores, pescadores, titulares de cotos y de todas las personas que viven y trabajan en este territorio».

Pino añade que «vamos a actuar con rigor técnico, apoyándonos en el conocimiento de los profesionales y de las entidades locales, para favorecer la recuperación de la flora, la fauna y de las actividades ligadas al medio rural».

El consejero ha subrayado que las próximas semanas serán decisivas para conocer el alcance real de los daños y para adoptar las actuaciones más adecuadas. La recuperación de la flora y la fauna de gran valor ecológico y rural de Castilla y León marcará la agenda de la Consejería en las próximas semanas.