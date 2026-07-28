Lucha contrarreloj en Ávila y Madrid contra los incendios ante la llegada de la cuarta ola de calor

La llegada de la cuarta ola de calor del verano y un previsible cambio en el viento hacen que la jornada de este martes sea crítica a la hora de controlar los incendios que asolan Ávila y la Comunidad de Madrid. Ante esta situación, la Junta de Castilla y León ha publicado en su Boletín Oficial una nueva declaración de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales para los días 28, 29, 30 y 31 de julio en toda la comunidad.

Los equipos de extinción trabajan contrarreloj para tener contenidos y controlados lo máximo posible los incendios forestales antes de que las condiciones meteorológicas varíen drásticamente. El cambio será muy desfavorable: se establecerá una dorsal anticiclónica que provocará temperaturas máximas de entre 36 y 39 grados, humedades relativas mínimas inferiores al 10%, vientos con intensidades de entre 20 y 35 kilómetros por hora y rachas de hasta 45 kilómetros por hora.

Uno de los puntos que más preocupa es el Pantano de San Juan. Allí se está aprovechando la ventana de oportunidad que hay hasta el mediodía y se han establecido «líneas de seguridad» y cientos de efectivos para hacer frente al avance del incendio de Valdemaqueda. Y es que, sobre las 12:00 horas de hoy, el viento entrará desde el sur y todo lo que no se haya podido contener podrá tener ciertas posibilidades de complicar de nuevo la situación.

En la zona norte del pantano de San Juan han actuado los medios aéreos hasta las 22:00 horas de manera «extraordinaria». «Ha habido hasta siete aviones FOCA tirando agua en la zona, aparte de otras aeronaves, anfibios y también helicópteros. Y evidentemente, todos los medios terrestres», ha detallado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.

En la Comunidad de Madrid, la intensa labor desarrollada durante la noche ha permitido contener el avance en los frentes activos y evitar que el incendio alcanzara Valdemaqueda. El gran despliegue de medios aéreos y terrestres, con más de 400 efectivos trabajando durante la noche, ha reducido la amenaza. Aun así, el incendio sigue activo y no está controlado, por lo que hoy los trabajos se centrarán en la vigilancia y el refresco de las zonas afectadas ante el empeoramiento previsto de las condiciones meteorológicas.

Una situación «optimista» en Ávila

En Ávila la sexta jornada de trabajos para frenar el incendio originado en Burgohondo genera «optimismo» al registrar maniobras «muy efectivas» pese a ser un día «muy complicado» en el que el sector del Valle de Iruelas-El Tiemblo resulta el «más comprometido», según ha explicado el director técnico de extinción del operativo Infocal de la Junta de Castilla y León, José Luis Gutiérrez.

Se han vivido «momentos de gran peligro», sobre todo en la defensa del entorno del puerto de Casilla, la entrada a la reserva natural, el castañar del Tiemblo y el puerto de Mijares.

En concreto, en el sector de Mijares se ha logrado asegurar con maniobras de fuego técnico y ataque directo toda la zona oeste del incendio, mientras en la zona sur, en el Valle del Tiétar, que ha estado «relativamente tranquila», se han apagado pequeñas reproducciones.

El sector «más comprometido» es el de Iruelas-El Tiemblo por la progresión del fuego que ha venido desde la Comunidad de Madrid y ya se unió con el originado en Ávila en la jornada del domingo. Esta situación genera muchos problemas al norte, hacia Robledo de Chabela y Las Navas del Marqués, localidad que ha sido confinada en la tarde de este lunes.

En la actualidad hay 16 núcleos evacuados en la provincia, 15 localidades y una urbanización. Se trata de Sotillo de la Adrada, Navahondilla, Casillas, Santa María del Tiétar, La Adrada, Piedralaves, Casavieja, Burgohondo, Hoyo de Pinares, Villanueva de Ávila, Pedro Bernardo, Higuera de las Dueñas, Gavilanes, Mijares y Fresnedilla, además de la urbanización La Atalaya en El Tiemblo.

Además, hay cuatro municipios confinados. Se trata de Navaluenga, El Tiemblo, Cebreros y, ahora, Las Navas del Marqués.

Desde Toledo llegan buenas noticias: se ha autorizado el realojo de 9 de los 11 municipios de la provincia evacuados por los incendios. En concreto, se tratan de Buenaventura, Navamorcuende, Real de San Vicente, Hinojosa de San Vicente, Castillo de Bayuela, Garciotum, Nuñogómez, Pelahustán y Almendral de la Cañada. En cambio, se mantiene el desalojo de la Iglesuela y Sartajada.

El fuego de Vall de Uxó sigue todavía activo

El incendio declarado el sábado en la Vall de Uxó (Castellón) afronta su cuarto día todavía activo, tras haber quemado unas 8.500 hectáreas, y mantiene evacuadas a unas 10.000 personas, después de que anoche se autorizara la vuelta a sus casas de unas 6.000.

En la última reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), se autorizó la vuelta de unos 6.000 vecinos que habían sido desalojados en cuatro barrios de la Vall de Uxó, aunque tendrán que permanecer confinados en sus casas. A primera hora se han incorporado de nuevo los medios aéreos.

La ayuda europea contra los incendios

En cuanto a los recursos prestados por otros países, los dos FOCA griegos han prorrogado su estancia y se han sumado un helicóptero Super Puma y medios terrestres con más de 20 vehículos de Serbia, a través del mecanismo europeo de Protección Civil.

La Comisión Europea ha elevado a seis los aviones movilizados para ayudar a combatir los incendios forestales en España. Además, este sábado se incorporaron medios aéreos procedentes de Italia.

63.000 evacuados y 28.000 confinados

La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha cifrado en 91.000 las personas afectadas por los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid, Ávila y Toledo, entre los evacuados y los confinados.

Se trata de 63.000 personas evacuadas y 28.000 confinadas. En la Comunidad de Madrid, los datos recogen 32.000 personas evacuadas de sus municipios y más de 19.000 confinadas en sus hogares. En la provincia de Ávila, 25.000 personas han sido evacuadas y casi 9.000 permanecen sin poder abandonar sus hogares. En Toledo, exceptuando dos municipios, se ha puesto fin a las evacuaciones. Por último, el territorio calcinado ya es de 78.000 hectáreas equivalentes a 280 kilómetros.