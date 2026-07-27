Mapa interactivo de los incendios en España: sigue aquí su evolución en tiempo real

España afronta este lunes una jornada crítica por los incendios forestales que permanecen activos en varios puntos del país. Los frentes más graves se concentran en el centro peninsular y en la Comunidad Valenciana, mientras los equipos de extinción tratan de aprovechar las horas de temperaturas más suaves antes de un nuevo empeoramiento de las condiciones meteorológicas.

La Comunidad de Madrid ha activado el mayor dispositivo de su historia. En su Sierra Oeste, la unión de los fuegos iniciados en Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Almorox ha formado un único gran incendio que ya ha afectado a unas 28.000 hectáreas dentro de la región. Más de 55.000 personas permanecen evacuadas o confinadas y alrededor de 2.500 han sido alojadas en los 18 centros de acogida habilitados. El incendio continúa activo y los trabajos se concentran especialmente en el entorno del pantano de San Juan.

La situación también sigue siendo muy complicada en Ávila, cuyo incendio es el mayor de la historia de España. El fuego originado en Burgohondo afecta ya a unas 50.000 hectáreas y mantiene evacuados 16 municipios y confinados otros tres. Las prioridades del operativo son impedir que las llamas alcancen los cascos urbanos y contener los focos activos próximos a localidades como Casillas y Mijares. El Ministerio del Interior mantiene declarada la emergencia de interés nacional en Madrid y Ávila, con la dirección operativa encomendada a la Unidad Militar de Emergencias.

En Castellón, el incendio de la Vall de Uxó sigue sin control y ha quemado ya 7.200 hectáreas. Más de 17.000 vecinos han sido desalojados y alrededor de 64.000 continúan confinados. En las labores de extinción participan más de 400 efectivos terrestres y 30 medios aéreos.

Mapa interactivo de los incendios

En el mapa interactivo que te mostramos a continuación puedes consultar en directo la localización y la evolución de los focos activos detectados en todo el país.