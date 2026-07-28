Incendios en Madrid, Toledo, Ávila y resto de España, en directo: 77.000 hectáreas calcinadas y horas decisivas ante la llegada de una nueva ola de calor

España afronta una jornada crítica en la lucha contra los incendios forestales. Las llamas han arrasado ya más de 77.000 hectáreas, en lo que supone el mayor incendio registrado en la historia del país, mientras los equipos de emergencia trabajan contrarreloj para contener los principales focos en Madrid, Toledo y Ávila. La previsión de una nueva ola de calor en las próximas horas mantiene en alerta a las autoridades, que temen que el aumento de las temperaturas y el viento agraven una situación ya de por sí muy complicada.

Incendios en Madrid, Toledo, Ávila y resto de España, en directo: hectáreas calcinadas, evacuación, zonas en peligro y última hora