Incendios en Madrid, Toledo, Ávila y resto de España, en directo: 77.000 hectáreas calcinadas y horas decisivas ante la llegada de una nueva ola de calor
El viento y la llegada de una nueva ola de calor amenazan con complicar las labores de extinción
España afronta una jornada crítica en la lucha contra los incendios forestales. Las llamas han arrasado ya más de 77.000 hectáreas, en lo que supone el mayor incendio registrado en la historia del país, mientras los equipos de emergencia trabajan contrarreloj para contener los principales focos en Madrid, Toledo y Ávila. La previsión de una nueva ola de calor en las próximas horas mantiene en alerta a las autoridades, que temen que el aumento de las temperaturas y el viento agraven una situación ya de por sí muy complicada.
Incendios en Madrid, Toledo, Ávila y resto de España, en directo: hectáreas calcinadas, evacuación, zonas en peligro y última hora
Interior suspende la cosecha con maquinaria agrícola en la Comunidad de Madrid, Ávila y Toledo por los incendios
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha firmado una orden que suspende temporalmente las labores de cosecha con maquinaria agrícola en la Comunidad de Madrid, y las provincias de Ávila y Toledo hasta que finalice la emergencia de interés nacional por los incendios.
Así lo ha confirmado este lunes el Ministerio del Interior a través de un mensaje en ‘X’ después de que el pasado jueves el Gobierno central asumiera el mando único de la emergencia tras la petición de la Comunidad de Madrid de elevarla al nivel 3.
La ley 17/2015 de Protección Civil permite al ministro adoptar «instrucciones operativas de alcance supraterritorial cuando resulte necesario para la protección del interés general».
Contenido el avance del incendio en Valdemaqueda (Madrid)
La labor de los bomberos desarrollada durante la madrugada de este martes ha permitido contener el avance en los frentes activos del incendio que afecta a la sierra oeste de Madrid y evitar que el incendio alcanzara Valdemaqueda, según ha informado en redes sociales la Delegación del Gobierno en Madrid.
Optimismo tras maniobras en Ávila, que tiene su sector más comprometido por el incendio en Iruelas-Tiemblo
La sexta jornada de trabajos para frenar el incendio originado en Burgohondo, que se extiende por la provincia de Ávila, genera «optimismo» al registrar maniobras «muy efectivas» pese a ser un día «muy complicado» en el que el sector del Valle de Iruelas-El Tiemblo resulta el «más comprometido».
El director técnico de extinción del operativo Infocal de la Junta de Castilla y León, José Luis Gutiérrez, ha explicado desde el Puesto de Mando de Navaluenga (Ávila), tras la última reunión del día, la evolución de la jornada desarrollada bajo la dirección operativa de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Gutiérrez ha aseverado que se puede ser «relativamente optimistas», «a la espera de los vientos de mañana», tras una jornada en la que se han llevado a cabo maniobras que «han sido muy efectivas», si bien ha sido también un día «muy complicado».
El fuego de Vall de Uxó afronta su cuarto día todavía activo tras quemar 8.500 hectáreas
El incendio declarado el pasado sábado en la Vall de Uxó (Castellón) afronta este martes su cuarto día todavía activo, tras haber quemado unas 8.500 hectáreas, y mantiene evacuadas a unas 10.000 personas, después de que anoche se autorizara la vuelta a sus casas de unas 6.000.
En la última reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), celebrada a las 19:00 horas de este lunes, se autorizó la vuelta de unos 6.000 vecinos que habían sido desalojados en cuatro barrios de la Vall d’Uixó, aunque tendrán que permanecer confinados en sus casas hasta las 8 horas de hoy.
A las 10:00 horas se ha convocado un nuevo Cecopi en el que se valorará si se autoriza levantar también los confinamientos que mantienen o dejan volver a sus casas en otros municipios del entorno, donde el fuego mantiene evacuados más de una quincena de municipios.
Se rebaja la amenaza en los incendios de Madrid, aún no controlados, pero se prevé agravamiento de condiciones climáticas
Los trabajos nocturnos en la lucha contra los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid han sido «eficaces» contra los frentes activos y han rebajado la «amenaza», si bien siguen sin control ante la previsión del endurecimiento de condiciones climáticas para las próximas horas, según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno.
En los fuegos que afectan al norte de la región se ha trabajado con maquinaria pesada, medios de extinción y fuegos técnicos, logrando el objetivo de evitar que el incendio llegara a Valdemaqueda.
Fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid también han señalado que durante la noche han trabajado 50 medios terrestres, cuyas labores han sido positivas en el entorno del río Cofio, que es la zona más crítica en estos momentos.
Desde el Gobierno han resaltado que el esfuerzo realizado en ese frente durante este lunes, «con el uso masivo de medios aéreos –siete hidroaviones y cuatro helicópteros– y la concentración de recursos terrestres, con más de 400 efectivos durante la noche», ha permitido «disminuir la amenaza, siempre con la precaución de pensar que el incendio aún no está controlado y que las condiciones siguen siendo cambiantes».
Cien efectivos del Ejército de Tierra abren, limpian y acondicionan cortafuegos en los incendios de Madrid y Ávila
El Ejército de Tierra está apoyando las labores de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila realizando tareas de apertura, limpieza y acondicionamiento de cortafuegos.
Unos 100 efectivos de la Fuerza Terrestre de Zaragoza, Córdoba y Madrid se han integrado en los Núcleos Operativos de Ingenieros que se reparten por las zonas afectadas para frenar el avance de las llamas, según ha informado el Ejército a través de redes sociales.
«Una labor exigente y en equipo que contribuye a frenar el avance de las llamas y facilita la actuación de las unidades desplegadas sobre el terreno», ha afirmado en un texto publicado en Instagram.
Estabilizados los incendios forestales de Murias de Ponjos y Quintela (León)
La Junta de Castilla y León ha declarado estabilizados los incendios forestales de Murias de Ponjos y Quintela (León), que han bajado también de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 a 0, según datos de la plataforma Inforcyl.
El fuego en Murias de Ponjos, de causa accidental, se ha dado por estabilizado a las 21:22 horas de este lunes, 27 de julio, cuando se encuentran en el lugar una quincena de medios. Este fuego se originó el pasado día 22 y llegó a alcanzar gravedad 2.
Por su parte, el incendio de Quintela, de causa intencionada, se ha estabilizado a las 21:10 horas y congrega también a una quincena de medios. Este fuego comenzó el pasado 24 de julio y alcanzó IGR 1.
Interior autoriza el realojo de nueve de los once municipios de Toledo evacuados por los incendios
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha informado este lunes por la noche de que se va a proceder a autorizar el realojo de nueve de los once municipios de la provincia de Toledo evacuados por los incendios forestales que afectan.
En concreto, se tratan de Buenaventura, Navamorcuende, Real de San Vicente, Hinojosa de San Vicente, Castillo de Bayuela, Garciotum, Nuñogómez, Pelahustán y Almendral de la Cañada. En cambio, se mantiene el desalojo de la Iglesuela y Sartajada.
La directora de Protección Civil cifra en 91.000 los afectados por incendios: 63.000 evacuados y 28.000 confinados
La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha cifrado en 91.000 las personas afectadas por los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid, Ávila y Toledo entre los evacuados y los confinados.
Más de 400 efectivos trabajan durante la noche en el Pantano de San Juan
Más de 400 efectivos han trabajado para tratar de contener el avance del incendio al norte del Pantano de San Juan. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha informado que, aprovechando la ventana de oportunidad que hay hasta el mediodía, se han establecido «líneas de seguridad» y cientos de efectivos para hacer frente al avance del incendio de Valdemaqueda.
Castilla y León activa la cuarta alerta por riesgo de incendios forestales
La Junta publica este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) una nueva declaración de la situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales para los días 28, 29, 30 y 31 de julio en toda la comunidad, la cuarta resolución aprobada este verano por la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales ante episodios de condiciones meteorológicas extraordinarias que incrementan el riesgo.
Más de 77.000 hectáreas afectadas y varios incendios todavía activos
Los incendios forestales han calcinado ya más de 77.000 hectáreas en distintos puntos de España, una superficie que convierte este episodio en uno de los más graves registrados en los últimos años. Aunque la evolución de algunos focos ha permitido mejorar la situación en determinadas zonas, otros incendios continúan activos y bajo estrecha vigilancia debido a las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas.
Última hora de los incendios: el viento y el calor complican las labores de extinción en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón
La situación continúa siendo muy delicada en varios puntos de España, donde los equipos de emergencia mantienen un amplio despliegue para contener los incendios que siguen activos. La previsión de fuertes rachas de viento y el ascenso de las temperaturas por la llegada de una nueva ola de calor amenazan con reactivar los principales focos y dificultar las labores de extinción en comunidades como Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Las autoridades mantienen la vigilancia sobre la evolución de las llamas y no descartan nuevos desalojos si las condiciones meteorológicas empeoran a lo largo de la jornada.
Cantabria activa el nivel 2 del operativo contra incendios forestales ante el aumento de temperaturas
El Gobierno de Cantabria ha activado este martes la totalidad del operativo de prevención y lucha contra incendios forestales ante la situación meteorológica prevista para las próximas horas y el aumento del riesgo de incendios forestales en la mayor parte de la región.
El Ejecutivo ha decidido activar el nivel 2 en toda Cantabria y movilizar todos los recursos humanos y materiales disponibles para garantizar la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia que pueda producirse, ha informado en un comunicado.
Desde la Dirección General de Montes y Biodiversidad, dependiente de la Consejería de Desarrollo Rural, han hecho un llamamiento a la máxima responsabilidad y colaboración ciudadana para evitar cualquier actividad que pueda provocar igniciones en el medio natural.