La Comunidad de Madrid rechaza la cautelar del Rayo para jugar en Vallecas

La Comunidad de Madrid ha rechazado la solicitud de la medida cautelar del Rayo Vallecano para jugar en el Estadio de Vallecas en su debut como local en Liga. La petición se le ha denegado al club madrileño 72 horas del partido que disputa este jueves 20 de agosto ante el Deportivo Alavés, por lo que este encuentro correspondiente a la segunda jornada de Liga se disputará en Butarque. El CD Leganés ya informó de que pondría su estadio a disposición del cuadro franjirrojo si fuera necesario.

Esta decisión de la Comunidad de Madrid llega después de que el Rayo Vallecano presentara días atrás los informes que se le habían requerido el pasado mes de junio. El Rayo esperaba una resolución favorable tras los trabajos realizados en los últimos días en el Estadio de Vallecas, donde también ha iniciado mejoras en el césped con la presencia de operarios y maquinaria pesada.

El rechazo de la cautelar para que el Rayo Vallecano pudiera iniciar la Liga en su estadio, supone un gran perjuicio para los aficionados del club madrileño. El primer partido en casa como local del Rayo se disputará lejos de Vallecas y se prevé un escaso desplazamiento a Leganés para acompañar al equipo, también para evidenciar el descontento de la afición con el club; que apunta a alcanzar sus cotas más altas en los próximos días.

Un problema que merma al Rayo en lo deportivo

En el plano deportivo, el Rayo Vallecano suma un problema más tras perder en su estreno oficial en la temporada 2026/27. El equipo que dirige Beñat San José cayó derrotado en el tiempo de descuento ante el Sevilla, en un partido que comenzó ganando, gracias a un gol de Álvaro García, y que estuvo marcado por los graves errores arbitrales de Ricardo de Burgos Bengoetxea. El colegiado vasco, uno de los seis que sobreviven a la Era Negreira, anuló un tanto al cuadro franjirrojo -que hubiera supuesto el 2-0- y señaló un penalti muy dudoso que le acabó dando la victoria al Sevilla.

Como hándicap de cara a la segunda jornada de Liga, el Rayo Vallecano no contará con el impulso de sus aficionados para comenzar a sumar puntos en el campeonato. Los once elegidos por Beñat San José saltarán al césped de Butarque en un ambiente enrarecido y sin la evidente ventaja que otorga jugar en casa. Además, lo harán ante un Alavés que llega en una dinámica completamente diferente. Los de Quique Sánchez Flores le endosaron un 3-0 al Getafe en su estreno en Liga, con el ex madridista Mariano Díaz como protagonista con una asistencia y un golazo.